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Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Avrupa şampiyonu oldu
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2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burhan Felek Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, kadınlar finaline 18 sporcu katıldı.

Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke, tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

İlke'yi ilk tebrik eden, müsabakaları yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak oldu.

Kadınlarda Belaruslu Anastasiya Arol gümüş, Macar Blanka Guzi ise bronz madalya aldı.

TÜRK SPOR TARİHİNDE İLK

İlke, Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim oldu.

Daha önce Avrupa şampiyonalarında iki bronz madalya kazanan İlke, 9. kez yer aldığı final müsabakasında bu kez Avrupa şampiyonu ünvanını elde ederek tarihe geçti. 

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, elde ettiği başarılı sonuçla ülkemizi gururlandıran ve şampiyon olan milli pentatletimiz İlke Özyüksel Mihrioğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Kariyerinde daha önce Avrupa'da iki bronz madalyası bulunan İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun Avrupa şampiyonu olmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

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