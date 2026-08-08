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Zeki Çelik'ten transfer ve Kenan Yıldız itirafı!

Juventus'un yeni transferi Zeki Çelik, transferi ve Kenan Yıldız için flaş açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 12:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zeki Çelik'ten transfer ve Kenan Yıldız itirafı!
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Juventus'un yeni transferi Zeki Çelik, siyah-beyazlı ekibi tercih etme sürecinden Luciano Spalletti ile çalışacak olmasına, hedeflerinden milli futbolcu Kenan Yıldız'la oluşturacakları Türk ikilisine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İKİ KEZ DÜŞÜNMEDİM"

Juventus'u tercih etme sürecini anlatan Zeki Çelik, bunun kariyeri için en doğru seçenek olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Kariyerim için en iyi kararı verdim. Juventus benimle iletişime geçtiğinde hemen 'evet' dedim. İki kez düşünmedim. Şimdi buradayım ve sahada değerimi göstermek istiyorum."

"SPALLETTI İLE ÇALIŞMAK BÜYÜK BİR FIRSAT"

Luciano Spalletti ile çalışacak olmasını değerlendiren milli futbolcu, İtalyan teknik adamın sisteminde kendisini geliştirebileceğine inandığını belirtti.

"Onunla çalışmak büyük bir fırsat. Oyun sistemi içerisinde kendimi geliştirebileceğime inanıyorum. İlk görüşmemizden itibaren bana büyük bir güven verdi. Ben de bu güvenin karşılığını sahada vermek istiyorum."

"ASKER DENİLMESİNİ İLTİFAT OLARAK GÖRÜYORUM"

Kendisine takılan "asker" lakabıyla ilgili de konuşan Zeki Çelik, bu tanımlamadan memnun olduğunu dile getirdi.

"Evet, bunu bir iltifat olarak görüyorum. Bana böyle denilmesini seviyorum çünkü bu, her gün ciddi bir şekilde çalışmak anlamına geliyor. Kupa kazanmak hedefiyle Juventus için her antrenmanda ve her maçta her şeyimi vereceğim. Di Livio'yu tanıyorum. Burada ne kadar iyi işler yaptığını ve ne kadar çok şey kazandığını biliyorum."

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ: "ÇOK BÜYÜK KALİTEYE SAHİP"

Milli futbolcu, Juventus'taki takım arkadaşı Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.

"Kenan'ı uzun zamandır tanıyorum. Çok büyük kaliteye sahip bir futbolcu ve bu yıl daha da iyisini yapabileceğine inanıyorum. Elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışacağım. Takımın kilit oyuncularından biri ancak kadromuzda başka birçok önemli isim de var."

"TÜRK İKİLİSİNİ ÇOK SEVİYORUM"

Kenan Yıldız ile oluşturacakları Türk ikilisi hakkında da konuşan Zeki Çelik, "Bu ikiliyi çok seviyorum. Umarım birlikte bu formayla çok büyük işler başarırız." dedi.

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