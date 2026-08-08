Galatasaray, Manisa FK'den Umut Erdem'i kadrosuna kattı

Galatasaray Kulübü, altyapısından yetişen sol bek Umut Erdem'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, 2023'te bonservisiyle Manisa FK'ye giden Umut ile anlaşma imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi. Lisansı çıkarılan Umut'un Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin olduğu bilgisi sistemde yer aldı.
Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.
Umut, Manisa FK'de 54 resmi müsabakada forma giydi.