09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Galatasaray'da transfer çıkmazının sebebi: 'Osimhen'

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında yüksek bonservis ve maaş talepleri nedeniyle istediği adımları atmakta zorlandığı belirtildi. Geçen sezon gerçekleştirilen Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulübe yönelik mali beklentilerin yükseldiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 11:33
Haber: Fanatik
Galatasaray'da transfer çıkmazının sebebi: 'Osimhen'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (8)
Google News
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın transfer çalışmalarının yüksek bonservis ve maaş talepleri nedeniyle yavaş ilerlediği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferde geç kaldığı gerekçesiyle taraftarların bir bölümünün eleştirileriyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yalnızca 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.

OSIMHEN TRANSFERİ BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında gösterilen Galatasaray'ın, bu algının transfer görüşmelerindeki maliyetleri artırdığını düşündüğü belirtildi.

Özellikle geçen sezon gerçekleştirilen Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulübe yönelik bonservis ve maaş beklentilerinin önemli ölçüde yükseldiği ifade edildi.

"KİMİN KAPISINI ÇALSAK 30 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR"

Galatasaraylı yöneticilerin yaşanan tabloyla ilgili, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, son oynanan Rennes karşılaşmasında transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesini protesto etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.