Galatasaray'da transfer çıkmazının sebebi: 'Osimhen'

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın transfer çalışmalarının yüksek bonservis ve maaş talepleri nedeniyle yavaş ilerlediği iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transferde geç kaldığı gerekçesiyle taraftarların bir bölümünün eleştirileriyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar yalnızca 22 yaşındaki Fransız futbolcu Lesley Ugochukwu'yu Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
OSIMHEN TRANSFERİ BEKLENTİLERİ ARTIRDI
Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında gösterilen Galatasaray'ın, bu algının transfer görüşmelerindeki maliyetleri artırdığını düşündüğü belirtildi.
Özellikle geçen sezon gerçekleştirilen Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulübe yönelik bonservis ve maaş beklentilerinin önemli ölçüde yükseldiği ifade edildi.
"KİMİN KAPISINI ÇALSAK 30 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR"
Galatasaraylı yöneticilerin yaşanan tabloyla ilgili, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, son oynanan Rennes karşılaşmasında transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesini protesto etti.
OSIMHEN TRANSFERİ BEKLENTİLERİ ARTIRDI
Avrupa futbol piyasasında ekonomik gücü yüksek kulüpler arasında gösterilen Galatasaray'ın, bu algının transfer görüşmelerindeki maliyetleri artırdığını düşündüğü belirtildi.
Özellikle geçen sezon gerçekleştirilen Victor Osimhen transferinin ardından sarı-kırmızılı kulübe yönelik bonservis ve maaş beklentilerinin önemli ölçüde yükseldiği ifade edildi.
"KİMİN KAPISINI ÇALSAK 30 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR"
Galatasaraylı yöneticilerin yaşanan tabloyla ilgili, "Para ve limit sorunumuz yok. Ancak maliyetler çok yüksek. Kimin kapısını çalsak pazarlıklar 30 milyon eurodan başlıyor. Bu sezon astronomik rakamlar konuşuluyor. Oyuncuların maaş beklentileri de aynı şekilde oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, son oynanan Rennes karşılaşmasında transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesini protesto etti.