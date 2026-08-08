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0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
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Leroy Sane'den Arabistan tekliflerine yanıt

Galatasaray forması giyen Leroy Sane'nin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere yanıt verdi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 11:09
Haber: Sabah
Leroy Sane'den Arabistan tekliflerine yanıt
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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ve sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini iletti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna güvendiği aktarıldı. Sane ile bire bir görüşmeler gerçekleştiren Buruk'un, Alman futbolcuya yeni sezonda takımda kalmasını istediğini iletti.

HEDEFİ ÇİFT HANELİ RAKAMLAR

Geçen sezonu 7 gol ve 9 asistle tamamlayan Leroy Sane'nin, yeni sezondaki hedefini hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşmak istiyor.

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