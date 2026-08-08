Leroy Sane'den Arabistan tekliflerine yanıt

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman futbolcunun Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği ve sarı-kırmızılı takımda kalmak istediğini iletti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK TAKIMDA KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna güvendiği aktarıldı. Sane ile bire bir görüşmeler gerçekleştiren Buruk'un, Alman futbolcuya yeni sezonda takımda kalmasını istediğini iletti.
HEDEFİ ÇİFT HANELİ RAKAMLAR
Geçen sezonu 7 gol ve 9 asistle tamamlayan Leroy Sane'nin, yeni sezondaki hedefini hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşmak istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusuna güvendiği aktarıldı. Sane ile bire bir görüşmeler gerçekleştiren Buruk'un, Alman futbolcuya yeni sezonda takımda kalmasını istediğini iletti.
HEDEFİ ÇİFT HANELİ RAKAMLAR
Geçen sezonu 7 gol ve 9 asistle tamamlayan Leroy Sane'nin, yeni sezondaki hedefini hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşmak istiyor.