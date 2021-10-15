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F.BAHÇE'DE 11 DEĞİŞİYOR!..

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Antwerp'e ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor.

ÖZEL JET İLE GELEN DİRİLİŞ

Muslera, tam 4 kritik kurtarışa imza atarak Konyaspor zaferinde büyük rol oynadı

"YENİ GOLLERİM DE GELECEK"

Galatasaray'da Mustafa Muhammed, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını söyledi.

TERİM'İN RUSYA KADROSU

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova planı belli oldu.

BARÇA'DAN ÇILGIN PROJE!..

Barcelona, kulüp üyelerine özel tanıtım ve oylamayla yeni stadyum projesini tanıttı.

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ABOU, TALISCA ALEV ALEV!..

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar esiyor.

RONALDO'DAN FLAŞ ÖNERİ!

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da değişiklik istediği önerildi.

KAAN'DAN TRANSFER RESTİ!

Kaan'ın kulübüne rest çekerek 'Oynamayacaksam gitmek istiyorum' dediği öğrenildi

'ARTIK ETLE TIRNAK OLDULAR'

Sabah Spor yazarları, zirve yarışını ve Trabzonspor'un performansını değerlendirdi.

G.SARAY İÇİN ÇARE ELNENY

Ön liberoya oyuncu arayan Galatasaray tanıdık bir isimden vazgeçmiyor: Elneny

'SPORTING VE G.SARAY KRİTİK'
'SPORTING VE G.SARAY KRİTİK'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesinde konuştu. Detaylar..

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TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 9 6 3 0 19 9 21
2 Hatayspor 9 6 1 2 18 7 19
3 Fenerbahçe 9 6 1 2 13 9 19
4 Beşiktaş 9 5 2 2 18 11 17
5 Karagümrük 9 5 2 2 15 11 17
6 Galatasaray 9 5 2 2 14 12 17
7 Alanyaspor 9 5 2 2 14 14 17
8 Altay 9 5 0 4 15 14 15
9 Konyaspor 9 3 5 1 12 9 14
10 Adana Demirspor 9 3 3 3 14 14 12
11 Kayserispor 9 3 2 4 13 15 11
12 Gaziantep FK 9 3 2 4 11 13 11
13 Sivasspor 9 2 4 3 13 11 10
14 Başakşehir 9 3 0 6 11 12 9
15 Antalyaspor 9 2 3 4 10 14 9
16 Öznur Kablo Yeni Malatya 9 3 0 6 9 16 9
17 Göztepe 9 2 2 5 9 13 8
18 Giresunspor 9 2 2 5 5 9 8
19 Kasımpaşa 9 1 3 5 9 14 6
20 Rizespor 9 0 1 8 6 21 1
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