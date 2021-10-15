F.BAHÇE'DE 11 DEĞİŞİYOR!..
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın Antwerp'e ilk 11'de rotasyon yapması bekleniyor.
ÖZEL JET İLE GELEN DİRİLİŞ
Muslera, tam 4 kritik kurtarışa imza atarak Konyaspor zaferinde büyük rol oynadı
"YENİ GOLLERİM DE GELECEK"
Galatasaray'da Mustafa Muhammed, ilerleyen haftalarda daha iyi olacağını söyledi.
TERİM'İN RUSYA KADROSU
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova planı belli oldu.
ABOU, TALISCA ALEV ALEV!..
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar esiyor.
KAAN'DAN TRANSFER RESTİ!
Kaan'ın kulübüne rest çekerek 'Oynamayacaksam gitmek istiyorum' dediği öğrenildi
'ARTIK ETLE TIRNAK OLDULAR'
Sabah Spor yazarları, zirve yarışını ve Trabzonspor'un performansını değerlendirdi.
'SPORTING VE G.SARAY KRİTİK'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting maçı öncesinde konuştu. Detaylar..
SPOR HABERLERİ
- 16:22 Draymond: "2019-20 sezonunda, basketbola merakım yoktu"
- 16:18 Virgil van Dijk: " En iyi seviyeye gelmek için mücadele edeceğim."
- 16:01 Trabzonspor'da Nwakaeme'nin sakatlığıyla ilgili açıklama
- 16:01 İspanyol hükümeti, Pau Gasol'a üstün liyakat nişanı verdi
- 15:52 Manisa FK'da Turgay Altay dönemi
- 15:43 N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı
- 15:43 Daçka'nın iki maçı Kovid nedeniyle ertelendi
- 15:36 Nick Rolovich aşı olmadığı için kovuldu
- 15:31 Galatasaray ve Fenerbahçe, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. maçlarına çıkacak
- 15:26 Talisca-Aboubakar ikilisinden 8 maçta 9 gol
- 15:17 Simmons, 76ers antrenmanında hiç mutlu görünmedi!
- 15:17 De Zerbi: "Real Madrid'e karşı korkmadan oynarsak memnun olurum"
- 15:12 TFF'den İlyas Tüfekçi'ye ziyaret
- 14:59 Bale'in menajeri Jonathan Barnett : "Mourinho'nun ve Bale'in futbol hakkında görüşleri farklı"
- 14:58 Ahmet Nur Çebi'den Sporting ve Galatasaray maçları için açıklama
- 14:55 DeRozan: "Raptors takası beni çok incitti..."
- 14:36 Seleznyov: "Messi başka bir gezegenden geldi"
- 14:31 Beşiktaş'ta Rosier detayı! Eski takımına karşı...
- 14:28 Jamie Carragher: "MANU hoca değiştirmek zorunda"
- 14:19 Silver: "Kyrie'nin aşı meselesi, onunla NYC arasında!"
- 14:15 Galatasaray'da Assunçao beklentileri karşılayamadı
- 14:01 Gençlerbirliği taktik çalıştı
- 13:57 Galatasaray'da bu sezonki en büyük sıkıntı
- 13:56 Cassano: "Ronaldo tarihin en iyi ilk 5'inde bile değil"
- 13:52 Taylan Antalyalı'nın durumu belli oldu
- 13:50 Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları, İstanbul etabıyla tamamlanacak
- 13:39 Çaykur Rizespor'da hedef mutlak galibiyet
- 13:36 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'ye teselli
- 13:20 Fatih Terim'den Muslera'ya tebrik
- 13:19 Trabzonspor'da Fenerbahçe için özel prim
- 13:18 Galatasaray'da sağ bek için karar
- 13:11 OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'nda galibiyet peşinde
- 13:02 Altay Bayındır'ın baraj kabusu
- 12:58 NBA'in 75. yıl dönümünün kutlanacağı yeni sezon başlıyor
- 12:57 Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonası öncesi büyük taşlarla güç depoluyor
- 12:51 Fenerbahçe'de Tisserand çok iyi döndü
- 12:40 Tekvandoda olimpiyatlarda madalya kazanma geleneği sürdü
- 12:36 Abdullah Avcı'dan 19 yaş altı takımına ziyaret
- 12:28 Muğla Dünya Rafting Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
- 12:26 Fenerbahçe-Antwerp maçına Rus hakem
- 12:22 Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
- 12:19 Vitor Pereira'dan Royal Antwerp maçına rotasyon
- 12:19 Avery Bradley, tekrar Lakers'ta!
- 12:13 Mustafa Muhammed, Fatih Terim'e söz verdi
- 12:09 Vitor Pereira: "Şampiyonluğa inanıyorum"
- 12:05 Dünya ikincisi güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu olmak istiyor
- 12:03 Eskrimde sorunlar "otomasyon sistemi" ile aşıldı
- 11:45 Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak
- 11:40 Deandre Ayton, Suns'ın kararından ötürü "mutsuz"
- 11:40 Milli kick boksçu Fatma Nursev Akaltun, ikinci dünya şampiyonluğunu hedefliyor
- 11:38 Kulüpler Birliği'nden MHK'de değişiklik atağı!
- 11:31 Ronaldo'dan MANU'ya Zidane önerisi!
- 11:29 Jaren Jackson Jr., Memphis ile kontratını 105 milyon dolara uzattı!
- 11:25 Tuğçenaz Sürmeneli'nin hayali ikizi Busenaz ile olimpiyat madalyası
- 11:16 LeBron: "Dakikalarım azaldığında daha kötü hissediyorum"
- 11:15 Bakasetas'a transfer için talip çıktı
- 11:08 Milli paralimpik sporcu Büşra Ün, tenisi bıraktığını açıkladı
- 10:57 Trabzonspor yorumu; "Avcı ile Trabzonspor etle tırnak gibi"
- 10:54 Gaziantep FK deplasmanda galibiyete hasret
- 10:48 Souza: "Benim için bir rüya gerçekleşir"
- PUAN DURUMU
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- Fra
- Hol
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Trabzonspor
|9
|6
|3
|0
|19
|9
|21
|2
|Hatayspor
|9
|6
|1
|2
|18
|7
|19
|3
|Fenerbahçe
|9
|6
|1
|2
|13
|9
|19
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|2
|2
|18
|11
|17
|5
|Karagümrük
|9
|5
|2
|2
|15
|11
|17
|6
|Galatasaray
|9
|5
|2
|2
|14
|12
|17
|7
|Alanyaspor
|9
|5
|2
|2
|14
|14
|17
|8
|Altay
|9
|5
|0
|4
|15
|14
|15
|9
|Konyaspor
|9
|3
|5
|1
|12
|9
|14
|10
|Adana Demirspor
|9
|3
|3
|3
|14
|14
|12
|11
|Kayserispor
|9
|3
|2
|4
|13
|15
|11
|12
|Gaziantep FK
|9
|3
|2
|4
|11
|13
|11
|13
|Sivasspor
|9
|2
|4
|3
|13
|11
|10
|14
|Başakşehir
|9
|3
|0
|6
|11
|12
|9
|15
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|10
|14
|9
|16
|Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|9
|17
|Göztepe
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|18
|Giresunspor
|9
|2
|2
|5
|5
|9
|8
|19
|Kasımpaşa
|9
|1
|3
|5
|9
|14
|6
|20
|Rizespor
|9
|0
|1
|8
|6
|21
|1
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- Fra
- Hol
9. Hafta
- 15 Ekim 2021 Cuma
- Başakşehir3-2Beşiktaş
- 16 Ekim 2021 Cumartesi
- Giresunspor2-0Rizespor
- Sivasspor2-2Antalyaspor
- Adana Demirspor0-2Öznur Kablo Yeni Malatya
- 17 Ekim 2021 Pazar
- Kasımpaşa1-2Göztepe
- Galatasaray1-0Konyaspor
- Altay0-1Karagümrük
- Trabzonspor3-1Fenerbahçe
- 18 Ekim 2021 Pazartesi
- Alanyaspor6-3Kayserispor
- Hatayspor2-1Gaziantep FK
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Ali Koç: "Bu camia hakkını korumayı bilir!"
Ali Koç'tan Sabiha Gökçen'de açıklamalar
Mesut Özil, Altay Bayındır ve Pereira'dan taraftarlara
Fenerbahçe taraftarı, Sabiha Gökçen'de
İlhan Palut'tan Muslera sözleri!
Fatih Terim: "Boşa kendini yere atanları seçelim"
Fatih Terim: "Morutan'a kendini niye atmıyorsun mu diyeyim?"
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