Beşiktaş'tan teklif hazırlığı: Oumar Solet

Devre arasında savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Udinese'nin stoperi Oumar Solet'i yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 09:27
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan teklif hazırlığı: Oumar Solet
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Ocak ayı yaklaşırken Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Devre arasında savunmasını güçlendirecek olan siyah beyazlıların scout ekibinin Serie A takımlarından Udinese forması giyen Oumar Solet'i yakından takip ettiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 26 yaşındaki Fildişili stoperi devre arasında kadrosuna katmak için Udinese'ye teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

PİYASA DEĞERİ

Güncel verilere göre 20 milyon euro değer biçilen 1.92'lik Solet, hava hakimiyetinin yanı sıra çabukluğu ve kritik müdahaleleriyle de dikkat çekiyor.

Solet'in kontratınında Udinese'nin 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

1 ASİST YAPTI

Bu sezon sakatlığı nedeniyle Udinese formasıyla 8 maçta görev yapabilen Oumar Solet gol sevinci yaşayamazken, 1 asiste imza attı.



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