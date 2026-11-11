Chelsea forması giyen Malo Gusto'dan ayrılık kararı geldi.
SEÇENEKLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BBC'de yer alan habere göre, bu sezon geri plana düşen 23 yaşındaki Fransız sağ bek, ara transfer döneminde seçeneklerini değerlendirmek istiyor.
Chelsea, Gusto için yaz transfer döneminde kapıyı açık bırakmıştı ancak Londra temsilcisinin 23 yaşındaki futbolcu için şu anda tutumunun bilinmediği belirtildi.
MANCHESTER CITY DE İLGİLENDİ AMA...
Malo Gusto ile yaz transfer döneminde Manchester City de ilgilenmişti ancak Enzo Maresca'nın ekibinin düşüncesinin de şu anda bilinmediği kaydedildi.
Chelsea forması altında bu sezon 10 maçta 487 dakika süre bulan Malo Gusto, 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Malo Gusto'nun, Chelsea ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
SEÇENEKLERİNİ GÖRMEK İSTİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BBC'de yer alan habere göre, bu sezon geri plana düşen 23 yaşındaki Fransız sağ bek, ara transfer döneminde seçeneklerini değerlendirmek istiyor.
Chelsea, Gusto için yaz transfer döneminde kapıyı açık bırakmıştı ancak Londra temsilcisinin 23 yaşındaki futbolcu için şu anda tutumunun bilinmediği belirtildi.
MANCHESTER CITY DE İLGİLENDİ AMA...
Malo Gusto ile yaz transfer döneminde Manchester City de ilgilenmişti ancak Enzo Maresca'nın ekibinin düşüncesinin de şu anda bilinmediği kaydedildi.
Chelsea forması altında bu sezon 10 maçta 487 dakika süre bulan Malo Gusto, 1 asist yaptı.
PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Malo Gusto'nun, Chelsea ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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