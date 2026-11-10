Endrick için ocak ayında ayrılık planı! Roma'nın rakibi Sporting

Real Madrid'de beklediği forma süresini bulamayan Endrick'in geleceğiyle ilgili hareketlilik yaşanıyor. 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, kariyerindeki gelişimi sekteye uğratmamak adına ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid formasıyla şu ana kadar 7 karşılaşmada toplam 140 dakika süre alabilen Endrick, bu maçların yalnızca birinde ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncunun beklentisi, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerini geliştirmek.
Diario AS'ta yer alan habere göre, Endrick'in ocak ayında ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Geçtiğimiz yaz Roma'ya kiralık transferi gündeme gelen ancak Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istemesi üzerine Real Madrid'de kalan futbolcu için İtalyan ekibi yeniden devreye girdi.
SPORTING DE DEVREDE
Roma'nın yanı sıra Sporting de Endrick'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Portekiz temsilcisinin, sezonun ikinci yarısı için Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda harekete geçtiği aktarıldı.
Sporting'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın da Endrick'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Fonseca, geçtiğimiz sezon genç futbolcuyla Lyon'da birlikte çalışmıştı. Endrick, Lyon formasıyla 21 karşılaşmada 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
Sporting'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi, teknik direktörünün transferi istemesi ve Portekizce konuşulan bir ülkede forma giyecek olması, bu seçeneği Endrick açısından cazip hale getiriyor.
KİRALIK DEĞİL, BONSERVİSİYLE AYRILIK DA GÜNDEMDE
Endrick'in geleceğiyle ilgili değerlendirdiği seçenekler arasında yalnızca kiralık transfer bulunmuyor. Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid'in gelecekte kendisi üzerindeki kontrolünü koruyabileceği bir bonservis formülüne de kapıyı kapatmadığı belirtildi.
Bu doğrultuda Real Madrid'in oyuncunun haklarının bir bölümünü elinde tutması veya anlaşmaya avantajlı bir geri satın alma maddesi eklenmesi seçenekler arasında bulunuyor.
Real Madrid ile Endrick arasındaki ilişkinin olumlu olduğu ve İspanyol ekibinin ayrılık kararı alınması halinde oyuncuya engel çıkarmayacağı kaydedildi. Eflatun-beyazlıların, genç futbolcu için yaptığı önemli yatırımın değerini korumak istediği de vurgulandı.
ENDRICK: "SADECE OYNAMAK İSTİYORUM"
Brezilya Milli Takımı'nın basın toplantısında geleceğiyle ilgili konuşan Endrick, ocak ayında neler yaşanacağını bilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum. Bu Tanrı'nın elinde. Kariyerim için en iyisinin gerçekleşmesi adına bana yol göstermesini istiyorum. Madrid harika bir şehir ve ailemin olduğu yer. Ancak kariyerimi ilerletmek için elimden geleni yapacağım. Sadece oynamak, mutlu olmak, gol atmak, asist yapmak ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Lyon'da yaşadıklarım hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biriydi. Kesinlikle en mutlu olduğum dönemdi."
MOURINHO İLE İLİŞKİSİ ÇOK İYİ
Endrick, Jose Mourinho ile arasındaki ilişkiye de değindi. Portekizli teknik adamın kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Brezilyalı oyuncu, şu sözleri kullandı:
"Benimle çok ilgileniyor. Antrenmanlarda yanıma geliyor, benimle konuşuyor ve nasıl olduğumu soruyor. Ancak futbolla ilgili değil, özel hayatımın nasıl gittiğini merak ediyor. Bu benim değer verdiğim bir şey. Böyle yaklaşan ilk teknik direktörlerimden biri. Beni çok iyi karşıladı ve bunun için ona minnettarım. Her zaman Real Madrid için elimden geleni yapacağım. Real Madrid benim için her zaman her şeyin üzerinde olacak. Mourinho'nun bana gösterdiği sevgi karşısında onun için mücadele edeceğim. Sahaya çıktığım her maçta yaptığım şey de bu ve böyle devam edeceğim."
Diario AS'ta yer alan habere göre, Endrick'in ocak ayında ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Geçtiğimiz yaz Roma'ya kiralık transferi gündeme gelen ancak Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istemesi üzerine Real Madrid'de kalan futbolcu için İtalyan ekibi yeniden devreye girdi.
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SPORTING DE DEVREDE
Roma'nın yanı sıra Sporting de Endrick'i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Portekiz temsilcisinin, sezonun ikinci yarısı için Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda harekete geçtiği aktarıldı.
Sporting'in yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın da Endrick'i kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Fonseca, geçtiğimiz sezon genç futbolcuyla Lyon'da birlikte çalışmıştı. Endrick, Lyon formasıyla 21 karşılaşmada 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemişti.
Sporting'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi, teknik direktörünün transferi istemesi ve Portekizce konuşulan bir ülkede forma giyecek olması, bu seçeneği Endrick açısından cazip hale getiriyor.
KİRALIK DEĞİL, BONSERVİSİYLE AYRILIK DA GÜNDEMDE
Endrick'in geleceğiyle ilgili değerlendirdiği seçenekler arasında yalnızca kiralık transfer bulunmuyor. Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid'in gelecekte kendisi üzerindeki kontrolünü koruyabileceği bir bonservis formülüne de kapıyı kapatmadığı belirtildi.
Bu doğrultuda Real Madrid'in oyuncunun haklarının bir bölümünü elinde tutması veya anlaşmaya avantajlı bir geri satın alma maddesi eklenmesi seçenekler arasında bulunuyor.
Real Madrid ile Endrick arasındaki ilişkinin olumlu olduğu ve İspanyol ekibinin ayrılık kararı alınması halinde oyuncuya engel çıkarmayacağı kaydedildi. Eflatun-beyazlıların, genç futbolcu için yaptığı önemli yatırımın değerini korumak istediği de vurgulandı.
ENDRICK: "SADECE OYNAMAK İSTİYORUM"
Brezilya Milli Takımı'nın basın toplantısında geleceğiyle ilgili konuşan Endrick, ocak ayında neler yaşanacağını bilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum. Bu Tanrı'nın elinde. Kariyerim için en iyisinin gerçekleşmesi adına bana yol göstermesini istiyorum. Madrid harika bir şehir ve ailemin olduğu yer. Ancak kariyerimi ilerletmek için elimden geleni yapacağım. Sadece oynamak, mutlu olmak, gol atmak, asist yapmak ve takım arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Lyon'da yaşadıklarım hayatımda başıma gelen en güzel şeylerden biriydi. Kesinlikle en mutlu olduğum dönemdi."
MOURINHO İLE İLİŞKİSİ ÇOK İYİ
Endrick, Jose Mourinho ile arasındaki ilişkiye de değindi. Portekizli teknik adamın kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Brezilyalı oyuncu, şu sözleri kullandı:
"Benimle çok ilgileniyor. Antrenmanlarda yanıma geliyor, benimle konuşuyor ve nasıl olduğumu soruyor. Ancak futbolla ilgili değil, özel hayatımın nasıl gittiğini merak ediyor. Bu benim değer verdiğim bir şey. Böyle yaklaşan ilk teknik direktörlerimden biri. Beni çok iyi karşıladı ve bunun için ona minnettarım. Her zaman Real Madrid için elimden geleni yapacağım. Real Madrid benim için her zaman her şeyin üzerinde olacak. Mourinho'nun bana gösterdiği sevgi karşısında onun için mücadele edeceğim. Sahaya çıktığım her maçta yaptığım şey de bu ve böyle devam edeceğim."