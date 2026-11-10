Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks'ı 124-114 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldığı karşılaşmanın ardından Walker Kessler, Luka Doncic'e MVP desteği verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kessler, Sloven yıldız hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda NBA'in en iyi oyuncusu o. Bence MVP de o olacak."
Doncic, karşılaşmayı 32 sayı, sekiz ribaund ve 10 asistle tamamlayarak Lakers'ın derecesini 10-2'ye taşımasına yardımcı oldu.
Kessler 21 sayı ve 10 ribaund üretirken kenardan gelen Collin Sexton, 18 sayı ve altı asistle katkı sağladı.
Doncic'in etkisinin skor üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Kessler, şunları söyledi:
"40 sayı atarken bile takım arkadaşlarını aramaya devam ediyor. Oyunu mümkün olan her şekilde etkiliyor."
Lakers'ta Sandro Mamukelashvili de 23 sayı ve sekiz ribaundla öne çıktı. Takım arkadaşının hücumdaki çok yönlülüğünü öven Kessler, şöyle konuştu:
"Mamu, hücumda inanılmaz becerikli bir oyuncu. Potaya giderken müthiş bir bitiriş dokunuşu var. Zaten çok iyi şut attığı da ortada."
Kessler, iki uzunla oynadıkları beşlerin neden etkili olduğunu da anlattı:
"Uzun bir beşle oynayıp ribaundlarda üstünlük kurmaya çalışıyoruz. O aynı zamanda çok iyi bir pasör. Takım arkadaşlarını arıyor. Bu yüzden iki uzunlu beşimiz çok iyi işliyor."
Atlanta karşısında birlikte birçok alley-oop pozisyonuna imza attığı Sexton ile uzun süredir birbirlerini tanıdıklarını belirten Kessler, yaz çalışmalarının bu uyuma katkı sağladığını söyledi:
"Onu uzun zamandır tanıyorum. Bu yüzden gerçekten çok iyi bir uyumumuz var. Yaz aylarında birlikte çalışıyoruz."
Her iki oyuncunun da Atlanta ile bağları bulunduğunu hatırlatan Kessler, galibiyetin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti:
"İkimiz de Atlanta'lıyız. O yüzden güzeldi. Eve dönmek de deplasmanda kazanmak da her zaman güzel."
Detroit deplasmanından da galibiyetle ayrılan Lakers'ın yoğun fikstürde zor anlara yanıt vermeyi öğrendiğini söyleyen Kessler, takımın direncini geliştirdiğini vurguladı:
"Direnç kazanıyoruz. Şampiyonluk takımı olmak istiyorsanız bu tür durumlara karşılık verebilmelisiniz."
Atlanta, bitime 3 dakika 30 saniye kala farkı 115-111'le dörde indirse de Lakers, 6-0'lık seriyle kontrolü yeniden ele aldı.
Kessler, bu yanıtı takımın gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendirdi:
"Maçların zamanlaması açısından zor bir fikstürümüz vardı. Ama buraya gelip art arda iki günde deplasmanda kazanmak çok önemli."
Lakers, çarşamba günü Milwaukee Bucks'a konuk olacak. Atlanta ise cuma günü Chicago Bulls deplasmanına çıkacak.
"Şu anda NBA'in en iyi oyuncusu o. Bence MVP de o olacak."
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Doncic, karşılaşmayı 32 sayı, sekiz ribaund ve 10 asistle tamamlayarak Lakers'ın derecesini 10-2'ye taşımasına yardımcı oldu.
Kessler 21 sayı ve 10 ribaund üretirken kenardan gelen Collin Sexton, 18 sayı ve altı asistle katkı sağladı.
Doncic'in etkisinin skor üretmekle sınırlı olmadığını vurgulayan Kessler, şunları söyledi:
"40 sayı atarken bile takım arkadaşlarını aramaya devam ediyor. Oyunu mümkün olan her şekilde etkiliyor."
Lakers'ta Sandro Mamukelashvili de 23 sayı ve sekiz ribaundla öne çıktı. Takım arkadaşının hücumdaki çok yönlülüğünü öven Kessler, şöyle konuştu:
"Mamu, hücumda inanılmaz becerikli bir oyuncu. Potaya giderken müthiş bir bitiriş dokunuşu var. Zaten çok iyi şut attığı da ortada."
Kessler, iki uzunla oynadıkları beşlerin neden etkili olduğunu da anlattı:
"Uzun bir beşle oynayıp ribaundlarda üstünlük kurmaya çalışıyoruz. O aynı zamanda çok iyi bir pasör. Takım arkadaşlarını arıyor. Bu yüzden iki uzunlu beşimiz çok iyi işliyor."
Atlanta karşısında birlikte birçok alley-oop pozisyonuna imza attığı Sexton ile uzun süredir birbirlerini tanıdıklarını belirten Kessler, yaz çalışmalarının bu uyuma katkı sağladığını söyledi:
"Onu uzun zamandır tanıyorum. Bu yüzden gerçekten çok iyi bir uyumumuz var. Yaz aylarında birlikte çalışıyoruz."
Her iki oyuncunun da Atlanta ile bağları bulunduğunu hatırlatan Kessler, galibiyetin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti:
"İkimiz de Atlanta'lıyız. O yüzden güzeldi. Eve dönmek de deplasmanda kazanmak da her zaman güzel."
Detroit deplasmanından da galibiyetle ayrılan Lakers'ın yoğun fikstürde zor anlara yanıt vermeyi öğrendiğini söyleyen Kessler, takımın direncini geliştirdiğini vurguladı:
"Direnç kazanıyoruz. Şampiyonluk takımı olmak istiyorsanız bu tür durumlara karşılık verebilmelisiniz."
Atlanta, bitime 3 dakika 30 saniye kala farkı 115-111'le dörde indirse de Lakers, 6-0'lık seriyle kontrolü yeniden ele aldı.
Kessler, bu yanıtı takımın gelişiminin bir göstergesi olarak değerlendirdi:
"Maçların zamanlaması açısından zor bir fikstürümüz vardı. Ama buraya gelip art arda iki günde deplasmanda kazanmak çok önemli."
Lakers, çarşamba günü Milwaukee Bucks'a konuk olacak. Atlanta ise cuma günü Chicago Bulls deplasmanına çıkacak.