Jonathan Tah için Barcelona'ya kapılar kapalı!

Barcelona, Bayern Münih'ten savunma oyuncusu Jonathan Tah ile ilgileniyor ancak hem oyuncu hem de kulübü Bayern Münih transfere sıcak bakmıyor.

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calendar 10 Kasım 2026 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jonathan Tah için Barcelona'ya kapılar kapalı!
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Barcelona'nın savunma transferi için hedeflerinden biri ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ara transfer döneminde savunmaya bir takviye yapabileceklerini söylemişti.

Sky'da yer alan habere göre, Barcelona, bu doğrultuda Bayern Münih'ten Jonathan Tah ile ilgileniyor.

Jonathan Tah ise Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor. Bayern Münih de önemli bir oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.

30 yaşındaki Jonathan Tah, bu sezon Bayern Münih'te 13 maçta süre buldu.

Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Alman savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.



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