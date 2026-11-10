Jonathan Tah için Barcelona'ya kapılar kapalı!

Barcelona'nın savunma transferi için hedeflerinden biri ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ara transfer döneminde savunmaya bir takviye yapabileceklerini söylemişti.
Sky'da yer alan habere göre, Barcelona, bu doğrultuda Bayern Münih'ten Jonathan Tah ile ilgileniyor.
Jonathan Tah ise Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor. Bayern Münih de önemli bir oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.
30 yaşındaki Jonathan Tah, bu sezon Bayern Münih'te 13 maçta süre buldu.
Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Alman savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sky'da yer alan habere göre, Barcelona, bu doğrultuda Bayern Münih'ten Jonathan Tah ile ilgileniyor.
Jonathan Tah ise Bayern Münih'ten ayrılmayı düşünmüyor. Bayern Münih de önemli bir oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetmek istemiyor.
30 yaşındaki Jonathan Tah, bu sezon Bayern Münih'te 13 maçta süre buldu.
Bayern Münih ile sözleşmesi 2029 yılına kadar süren Alman savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026
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