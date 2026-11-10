Emre Belözoğlu'na milli ara piyangosu!

Fenerbahçe son sezonlardaki en verimli milli arasını geçirecek. Sarı-lacivertli takımda daha önce milli takımlarına çağrılan oyuncu sayısı fazlalığı nedeniyle idmanlar önemli eksiklerle gerçekleştiriliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YILDIZ İSİMLER KALDI
Şimdi ise başta Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alınmaması nedeniyle Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun eli güçlendi.
Bu isimlerin dışında Kante, Guendouzi ve Ederson'un da İstanbul'da kalmasıyla Belözoğlu ilk 11'in değişilmez isimleriyle daha fazla çalışma fırsatı bulacak.
Sarı-lacivertli takımın yeni teknik patronu verdiği 4 günlük iznin bitmesinin ardından öğrencileriyle çalışmalara başlayacak, ortaya konulmasını istediği futbolu, sahadaki sistemi daha detaylı olarak anlatacak.
Şimdi ise başta Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alınmaması nedeniyle Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun eli güçlendi.
Bu isimlerin dışında Kante, Guendouzi ve Ederson'un da İstanbul'da kalmasıyla Belözoğlu ilk 11'in değişilmez isimleriyle daha fazla çalışma fırsatı bulacak.
Sarı-lacivertli takımın yeni teknik patronu verdiği 4 günlük iznin bitmesinin ardından öğrencileriyle çalışmalara başlayacak, ortaya konulmasını istediği futbolu, sahadaki sistemi daha detaylı olarak anlatacak.