Emre Belözoğlu'na milli ara piyangosu!

Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu, sarı lacivertlilerde birçok ismin milli takım kadrolarında yer almaması sebebiyle takımla kapsamlı şekilde çalışma fırsatı yakalayacak.

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calendar 10 Kasım 2026 11:26
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Emre Belözoğlu'na milli ara piyangosu!
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Fenerbahçe son sezonlardaki en verimli milli arasını geçirecek. Sarı-lacivertli takımda daha önce milli takımlarına çağrılan oyuncu sayısı fazlalığı nedeniyle idmanlar önemli eksiklerle gerçekleştiriliyordu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YILDIZ İSİMLER KALDI

Şimdi ise başta Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür ve Bartuğ Elmaz'ın A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna alınmaması nedeniyle Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun eli güçlendi.

Bu isimlerin dışında Kante, Guendouzi ve Ederson'un da İstanbul'da kalmasıyla Belözoğlu ilk 11'in değişilmez isimleriyle daha fazla çalışma fırsatı bulacak.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik patronu verdiği 4 günlük iznin bitmesinin ardından öğrencileriyle çalışmalara başlayacak, ortaya konulmasını istediği futbolu, sahadaki sistemi daha detaylı olarak anlatacak.





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