Galatasaray, Cevad Prekazi'yi yalnız bırakmıyor

Geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden Galatasaray'ın efsane isimlerinden Cevad Prekazi için sarı-kırmızılı yönetimin Belgrad'a gitmesi bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Jupp Derwall'in cenazesi için eski başkan Özhan Canaydın uçak kaldırırken bu kez de Prekazi için başkan Dursun Özbek'in böyle bir hamle yapması bekleniyor.
18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya gelen Prekazi, 1976-1983 Partizan, 1984'te Hajduk Split forması giyip ardından 1985'te Galatasaray'a transfer oldu. Attığı gollerle hafızalara kazınan efsane isim özellikle 15 Mart 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco'ya yaklaşık 40 metreden attığı golle tarihe geçti.
BİR YORUM: "EN GÜZEL HATIRALARINDAN"
Levent Tüzemen: "Bir gazeteci olarak Cevad Prekazi'yi izlemenin keyfini hep yaşadım. Cevad, 'Eğer her maç koşsaydım, Real Madrid'de oynardım' sözüyle ne kadar gerçekçi bir insan olduğunu bizlere kanıtlamıştı. Monaco maçlarında sahneye çıkışı ve Köln'de 40 metreden attığı golü Avrupa klasiklerinde yerini alacaktır. Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğunda rahmetli Prekazi'nin Eskişehir maçında attığı müthiş frikik golü, bugünkü şampiyonlukların fitilini ateşlemiştir. Cevad Prekazi, Galatasaray'ın Avrupa fatihi olma yolculuğunun unutulmaz bir imza adamıdır. Muhteşem sol ayağıyla, attığı jeneriklik frikiklerle onu izleyenlerin gururla hafızasına kazınmıştır. Bir neslin Galatasaray sevgisinin en güzel hatıralarından biridir. Huzur içinde uyu Cevad Prekazi. Tüm Galatasaraylıların kalbi seni asla unutmayacaktır."
TAKIM ARKADAŞLARI ANLATTI
Sarı-kırmızılı camianın unutulmaz yıldızının vefatı futbol dünyasını yasa boğarken, 1985-1991 yıllarında beraber aynı formaya giydiği takım arkadaşları efsane isim Cevad Prekazi'yi anarak hem saha içindeki efsanevi duruşunu hem de hatıralarını paylaştı. İşte Prekazi'nin Galatasaray'daki takım arkadaşlarının Akşam'a yaptığı açıklamalar
"VURDUM GOL OLDU!"
MUHAMMET ALTINTAŞ: "Dört dörtlüktü... Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insandı. Galatasaray ve Türk futboluna büyük katkıları oldu. Birlikte güzel günlerimiz oldu... Monaco maçındaki tarihi golü öncesinde ilginç bir diyalog yaşanmıştı. Topun başına geçtiğinde yanına gittim ve kendisine, "Buradan kaleye mi vuracaksın?" diye sordum. O da bana, "Evet" dedi. Bunun karşılığında, "Git ya" yanıtını verdim. Vurdu, gol oldu... Golden sonra, "Ne oldu, vurdum gol oldu!" dedi... Büyük bir futbolcuydu, mekanı cennet olsun."
"ÇOK ÖZEL BİRİYDİ"
CÜNEYT TANMAN: "Çok üzüldüm, gerçekten... Özel bir oyuncuydu, aynı zamanda çok iyi bir insandı... Ne yazık ki çok erken gitti. Galatasaray'a büyük katkısı oldu. Hakkı ödenmez bir insandı. Mekanı cennet olsun..."
"G.SARAY'I ÇOK SEVİYORDU"
HAYRETTİN DEMİRBAŞ: "Duygularımı anlatmak gerçekten çok zor. G.Saray'ı çok seviyordu, onu çok seviyordum... Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Simovic ve Prekazi Türk futboluna çok büyük katkılar verdi. Hakları gerçekten ödenmez. İyi futbolcu olmalarının yanı sıra çok iyi insanlardı. Prekazi gördüğüm en iyi oyuncuydu; Türk futboluna ve G.Saray'a katkıları için kendisine ne kadar teşekkür edilse az... Mekanı cennet olsun..."
"ŞUT ATMAYI ÖĞRETİRDİ"
TUGAY KERİMOĞLU: "Prekazi her antrenman bittiğinde herkes içeri giderken beni yanına alırdı. Frikik çalıştırırdı, şut atmayı öğretirdi, abilik yapardı, yardımcı olurdu. Böyle bir abiyi kaybetti Galatasaray camiası."
"EFSANEYİ KAYBETTİK"
YUSUF ALTINTAŞ: "Duygularımı nasıl anlatayım; onu çok seviyordum... Onunla çok güzel günler yaşadık. Devamlı görüntülü görüşürdük. Kolay değil, bir efsaneyi kaybettik. Onu çok özleyeceğim... Anlatacak çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz... Nur içinde yatsın aslan kardeşim..."
6 KUPA KAZANDI
1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Prekazi, 6 sezon giydiği sarı kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 kez de Süper Kupa zaferleri yaşamıştı. Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.
18 Ağustos 1957'de Kosova'nın Mitroviça kentinde dünyaya gelen Prekazi, 1976-1983 Partizan, 1984'te Hajduk Split forması giyip ardından 1985'te Galatasaray'a transfer oldu. Attığı gollerle hafızalara kazınan efsane isim özellikle 15 Mart 1989'da Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco'ya yaklaşık 40 metreden attığı golle tarihe geçti.
BİR YORUM: "EN GÜZEL HATIRALARINDAN"
Levent Tüzemen: "Bir gazeteci olarak Cevad Prekazi'yi izlemenin keyfini hep yaşadım. Cevad, 'Eğer her maç koşsaydım, Real Madrid'de oynardım' sözüyle ne kadar gerçekçi bir insan olduğunu bizlere kanıtlamıştı. Monaco maçlarında sahneye çıkışı ve Köln'de 40 metreden attığı golü Avrupa klasiklerinde yerini alacaktır. Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğunda rahmetli Prekazi'nin Eskişehir maçında attığı müthiş frikik golü, bugünkü şampiyonlukların fitilini ateşlemiştir. Cevad Prekazi, Galatasaray'ın Avrupa fatihi olma yolculuğunun unutulmaz bir imza adamıdır. Muhteşem sol ayağıyla, attığı jeneriklik frikiklerle onu izleyenlerin gururla hafızasına kazınmıştır. Bir neslin Galatasaray sevgisinin en güzel hatıralarından biridir. Huzur içinde uyu Cevad Prekazi. Tüm Galatasaraylıların kalbi seni asla unutmayacaktır."
TAKIM ARKADAŞLARI ANLATTI
Sarı-kırmızılı camianın unutulmaz yıldızının vefatı futbol dünyasını yasa boğarken, 1985-1991 yıllarında beraber aynı formaya giydiği takım arkadaşları efsane isim Cevad Prekazi'yi anarak hem saha içindeki efsanevi duruşunu hem de hatıralarını paylaştı. İşte Prekazi'nin Galatasaray'daki takım arkadaşlarının Akşam'a yaptığı açıklamalar
"VURDUM GOL OLDU!"
MUHAMMET ALTINTAŞ: "Dört dörtlüktü... Hem iyi bir futbolcu hem de iyi bir insandı. Galatasaray ve Türk futboluna büyük katkıları oldu. Birlikte güzel günlerimiz oldu... Monaco maçındaki tarihi golü öncesinde ilginç bir diyalog yaşanmıştı. Topun başına geçtiğinde yanına gittim ve kendisine, "Buradan kaleye mi vuracaksın?" diye sordum. O da bana, "Evet" dedi. Bunun karşılığında, "Git ya" yanıtını verdim. Vurdu, gol oldu... Golden sonra, "Ne oldu, vurdum gol oldu!" dedi... Büyük bir futbolcuydu, mekanı cennet olsun."
"ÇOK ÖZEL BİRİYDİ"
CÜNEYT TANMAN: "Çok üzüldüm, gerçekten... Özel bir oyuncuydu, aynı zamanda çok iyi bir insandı... Ne yazık ki çok erken gitti. Galatasaray'a büyük katkısı oldu. Hakkı ödenmez bir insandı. Mekanı cennet olsun..."
"G.SARAY'I ÇOK SEVİYORDU"
HAYRETTİN DEMİRBAŞ: "Duygularımı anlatmak gerçekten çok zor. G.Saray'ı çok seviyordu, onu çok seviyordum... Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Simovic ve Prekazi Türk futboluna çok büyük katkılar verdi. Hakları gerçekten ödenmez. İyi futbolcu olmalarının yanı sıra çok iyi insanlardı. Prekazi gördüğüm en iyi oyuncuydu; Türk futboluna ve G.Saray'a katkıları için kendisine ne kadar teşekkür edilse az... Mekanı cennet olsun..."
"ŞUT ATMAYI ÖĞRETİRDİ"
TUGAY KERİMOĞLU: "Prekazi her antrenman bittiğinde herkes içeri giderken beni yanına alırdı. Frikik çalıştırırdı, şut atmayı öğretirdi, abilik yapardı, yardımcı olurdu. Böyle bir abiyi kaybetti Galatasaray camiası."
"EFSANEYİ KAYBETTİK"
YUSUF ALTINTAŞ: "Duygularımı nasıl anlatayım; onu çok seviyordum... Onunla çok güzel günler yaşadık. Devamlı görüntülü görüşürdük. Kolay değil, bir efsaneyi kaybettik. Onu çok özleyeceğim... Anlatacak çok şey var ama sözün bittiği yerdeyiz... Nur içinde yatsın aslan kardeşim..."
6 KUPA KAZANDI
1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Prekazi, 6 sezon giydiği sarı kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 kez de Süper Kupa zaferleri yaşamıştı. Cevad Prekazi, Türkiye'de Galatasaray'ın dışında Altay ve Bakırköyspor'un da formalarını giymişti.