İspanya'dan 5'te 5! Çekya'ya geçit vermedi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup beşinci maçında Çekya ile İspanya karşı karşıya geldi.
Epet Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Alex Baena ve 90+6. dakikada Marc Pubill kaydetti.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Çekyalı futbolcu Ladislav Krejci, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İSPANYA 5'TE 5 YAPTI
Bu galibiyetle birlikte İspanya, grupta oynadığı beş maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı. Çekya ise beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puanla tanışamadı.
SON MAÇLARI 15 KASIM'DA
İspanya, gruptaki son maçında 15 Kasım'da İngiltere'yi Riyadh Air Metropolitano'da konuk edecek. Çekya ise aynı gün Hırvatistan ile Opus Arena'da karşılaşacak.
Epet Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 2-0 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Alex Baena ve 90+6. dakikada Marc Pubill kaydetti.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Çekyalı futbolcu Ladislav Krejci, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İSPANYA 5'TE 5 YAPTI
Bu galibiyetle birlikte İspanya, grupta oynadığı beş maçın tamamını kazanarak 15 puana ulaştı. Çekya ise beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı ve puanla tanışamadı.
SON MAÇLARI 15 KASIM'DA
İspanya, gruptaki son maçında 15 Kasım'da İngiltere'yi Riyadh Air Metropolitano'da konuk edecek. Çekya ise aynı gün Hırvatistan ile Opus Arena'da karşılaşacak.
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