Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Dirk Kuyt'a Hollanda'dan bir talip çıktığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 09:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu!
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Fenerbahçe ile yolları ayrılan Dirk Kuyt'ın adı Utrecht ile anılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda basınından Voetbal'da yer alan habere göre Eredivisie ekibi, sarı-lacivertlilerin ayrılığı duyurmasının ardından Hollandalı teknik adam için nabız yokladı.

Utrecht yönetiminin, 46 yaşındaki Kuyt'ı takımın başına getirmek istediği ve kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı. Kulübün teknik direktörlük konusundaki kararını bu görüşmenin ardından vermesi bekleniyor.

SON ÜÇ MAÇTA GALİBİYET YOK

Ligde topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Utrecht, Correira yönetimindeki son üç karşılaşmasında galibiyet alamadı. Haberde, Hollanda ekibinin milli arada teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Kuyt, teknik direktörlük kariyerinde Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yaptı; Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarını çalıştırdı.



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