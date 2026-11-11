Galatasaray'da Mehmet Cibara'ya istifa tepkisi!

Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara'nın, Victor Osimhen ile ilgili sözleri dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Cibara'ya istifa tepkisinde bulundu. Mehmet Cibara, konuyla ilgili daha sonra yeni bir açıklama yaptı. Galatasaray'da yaşananlar...

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calendar 11 Kasım 2026 18:39 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 18:58
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da Mehmet Cibara'ya istifa tepkisi!
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Sarı-kırmızılarda başkan Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için Divan Kurulu toplantısında yer almadı.



MEHMET CİBARA'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Cibara, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarının zeminden kaynaklandığı iddialarına yanıt verdi ve bu iddiaları yalanladı.

Cibara'nın, Osimhen ile ilgili sözleri ise büyük dikkat çekti. Mehmet Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü." dedi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ: İSTİFA!

Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamaları sonrası Mehmet Cibara'ya özellikle sosyal medyada tepki gösterdi ve sarı-kırmızılı idareciyi istifaya davet etti.

NAPOLI'NİN PAYLAŞIMI HATIRLATILDI

Galatasaray'da bir taraftarın Osimhem'in Napoli'den ayrılmasına etki eden tartışmalı TikTok paylaşımını hatırlatması ise dikkat çekti. Napoli'nin Eylül 2023'te resmi TikTok hesabından Osimhen ile ilgili paylaşımı sonrası yıldız futbolcu ile İtalyan ekibi arasında ipler gerilmişti.

CİBARA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Mehmet Cibara, "Kronik." sözlerinin büyük yankı uyandırmasının ardından, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." açıklamasını yaptı. 


OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Victor Osimhen, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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