Galatasaray'da Mehmet Cibara'ya istifa tepkisi!

Galatasaray'da Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DURSUN ÖZBEK KATILMADI
Sarı-kırmızılarda başkan Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için Divan Kurulu toplantısında yer almadı.
MEHMET CİBARA'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Cibara, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarının zeminden kaynaklandığı iddialarına yanıt verdi ve bu iddiaları yalanladı.
Cibara'nın, Osimhen ile ilgili sözleri ise büyük dikkat çekti. Mehmet Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü." dedi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ: İSTİFA!
Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamaları sonrası Mehmet Cibara'ya özellikle sosyal medyada tepki gösterdi ve sarı-kırmızılı idareciyi istifaya davet etti.
NAPOLI'NİN PAYLAŞIMI HATIRLATILDI
Galatasaray'da bir taraftarın Osimhem'in Napoli'den ayrılmasına etki eden tartışmalı TikTok paylaşımını hatırlatması ise dikkat çekti. Napoli'nin Eylül 2023'te resmi TikTok hesabından Osimhen ile ilgili paylaşımı sonrası yıldız futbolcu ile İtalyan ekibi arasında ipler gerilmişti.
CİBARA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Mehmet Cibara, "Kronik." sözlerinin büyük yankı uyandırmasının ardından, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." açıklamasını yaptı.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Victor Osimhen, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılarda başkan Dursun Özbek, COP31 İklim Zirvesi'nde olduğu için Divan Kurulu toplantısında yer almadı.
MEHMET CİBARA'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Cibara, Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarının zeminden kaynaklandığı iddialarına yanıt verdi ve bu iddiaları yalanladı.
Cibara'nın, Osimhen ile ilgili sözleri ise büyük dikkat çekti. Mehmet Cibara, "Sakatlıklar sahadan oldu diye bir şey yok. Hiç alakası yok. Leao'nun sakatlığı bambaşka, Osimhen'in sakatlığı kronik bir şey. Onun daha fazlasını söylemeyeyim. Milli maç arasındayız çünkü." dedi.
TARAFTARLARDAN TEPKİ: İSTİFA!
Galatasaraylı taraftarlar, bu açıklamaları sonrası Mehmet Cibara'ya özellikle sosyal medyada tepki gösterdi ve sarı-kırmızılı idareciyi istifaya davet etti.
NAPOLI'NİN PAYLAŞIMI HATIRLATILDI
Galatasaray'da bir taraftarın Osimhem'in Napoli'den ayrılmasına etki eden tartışmalı TikTok paylaşımını hatırlatması ise dikkat çekti. Napoli'nin Eylül 2023'te resmi TikTok hesabından Osimhen ile ilgili paylaşımı sonrası yıldız futbolcu ile İtalyan ekibi arasında ipler gerilmişti.
CİBARA'DAN YENİ AÇIKLAMA
Mehmet Cibara, "Kronik." sözlerinin büyük yankı uyandırmasının ardından, "Kusura bakmayın. Ben yüksek makine mühendisiyim. Tıbbi bir yanlış terim kullandım. Akut yerine kronik demişim. Onu düzeltmek istedim. Osimhen'in kronik hastalığı yok. İçiniz rahat olsun." açıklamasını yaptı.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan Victor Osimhen, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.