Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a kolaylık!

Galatasaray'da devre arasında Kaan Ayhan ile yollar ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamadı ve durumundan mutlu değil... Galatasaray, ayrılığı düşünen Kaan Ayhan'ın kulüp bulması halinde deneyimli futbolcunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.
Kaan Ayhan, Galatasaray'da bu sezon 1 maçta 1 dakika forma şansı bulabildi.
Deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Kaan Ayhan, Galatasaray'da bu sezon 1 maçta 1 dakika forma şansı bulabildi.
Deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.