Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a kolaylık!

Galatasaray, kulüp bulması durumunda Kaan Ayhan'ın ayrılığına kolaylık sağlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 10:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a kolaylık!
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Galatasaray'da devre arasında Kaan Ayhan ile yollar ayrılabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamadı ve durumundan mutlu değil... Galatasaray, ayrılığı düşünen Kaan Ayhan'ın kulüp bulması halinde deneyimli futbolcunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da bu sezon 1 maçta 1 dakika forma şansı bulabildi.

Deneyimli futbolcunun, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  



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