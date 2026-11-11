Vincenzo Italiano'dan Trossard planı

Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği maçında atılan üç golün de asistini yaparken hem öz güven kazandı hem de teknik heyeti rahatlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 31 yaşındaki futbolcu, maça sağ kanat olarak başlayıp sol kanatta karşılaşmayı tamamladı.
Trossard'ın iki bölgede de sergilediği performans teknik direktör Vincenzo Italiano'yu mutlu etti.
Sağ kanatta Vaclav Cerny'yi kullanan, son maçlarda ise Ernest Poku ve İlhan Fakılı'ya süre veren teknik heyet, son maçta İlhan'ı sola almıştı.
Italiano'nun, mevcut oyuncularının sağ kanat performansını iyileştirememesi halinde Trossard'ı o bölgede değerlendireceği aktarıldı.
MİLLİ ARA SONRASI KARAR
Cerny'nin milli ara sonrası performansına bağlı olarak da planlar güncellenecek.
Trossard'ın iki bölgede de sergilediği performans teknik direktör Vincenzo Italiano'yu mutlu etti.
Sağ kanatta Vaclav Cerny'yi kullanan, son maçlarda ise Ernest Poku ve İlhan Fakılı'ya süre veren teknik heyet, son maçta İlhan'ı sola almıştı.
Italiano'nun, mevcut oyuncularının sağ kanat performansını iyileştirememesi halinde Trossard'ı o bölgede değerlendireceği aktarıldı.
MİLLİ ARA SONRASI KARAR
Cerny'nin milli ara sonrası performansına bağlı olarak da planlar güncellenecek.
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