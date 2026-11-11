Vincenzo Italiano'dan Trossard planı

Gençlerbirliği maçında Beşiktaş'ın üç golüne de asist yapan Leandro Trossard, Vincenzo Italiano'nun kadro planlarını değiştirebilir. İtalyan teknik adamın Belçikalı yıldızla ilgili kararı, milli ara sonrasında netleşecek.

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calendar 11 Kasım 2026 08:17 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 08:18
Haber: Sabah
Vincenzo Italiano'dan Trossard planı
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Leandro Trossard
Leandro Trossard
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, Gençlerbirliği maçında atılan üç golün de asistini yaparken hem öz güven kazandı hem de teknik heyeti rahatlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 31 yaşındaki futbolcu, maça sağ kanat olarak başlayıp sol kanatta karşılaşmayı tamamladı.

Trossard'ın iki bölgede de sergilediği performans teknik direktör Vincenzo Italiano'yu mutlu etti.

Sağ kanatta Vaclav Cerny'yi kullanan, son maçlarda ise Ernest Poku ve İlhan Fakılı'ya süre veren teknik heyet, son maçta İlhan'ı sola almıştı.

Italiano'nun, mevcut oyuncularının sağ kanat performansını iyileştirememesi halinde Trossard'ı o bölgede değerlendireceği aktarıldı.

MİLLİ ARA SONRASI KARAR

Cerny'nin milli ara sonrası performansına bağlı olarak da planlar güncellenecek.



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