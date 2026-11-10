Kocaelispor'dan Show için açıklama

Kocaelispor, Eyüpspor maçında sakatlık yaşayan Show'un durumuyla ilgili açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Kasım 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan Show için açıklama
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Kocaelispor Kulübü, Show'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün sosyal medya hesaplarından açıklamasında, futbolcunun 7 Kasım'da oynanan Eyüpspor müsabakasında sol kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alındığı hatırlatıldı.

Sporcunun klinik değerlendirmesi ve MR görüntülemesinde sol kasık bölgesindeki adduktor longus kasında ve tendonunda yırtık, adduktor brevis kasında ise yırtık ve kanama tespit edildiği kaydedilen açıklamada, futbolcunun tedavi sürecine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

Açıklamada Show'un, Angola Milli Takım kampına katılmayacağı da belirtildi.



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