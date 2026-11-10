Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün hedefi derbi!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek olan milli futbolcu, 30 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alabilecek.

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calendar 10 Kasım 2026 11:37
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün hedefi derbi!
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından Orkun Kökçü'nün sarı kart cezası gündeme geldi. Mücadelede gördüğü sarı kartla Süper Lig'deki dördüncü sarı kartına ulaşan siyah-beyazlıların kaptanı, cezalı duruma düştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KONYASPOR MAÇINDA YOK

Orkun Kökçü, gördüğü sarı kart nedeniyle Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, kritik karşılaşmada milli futbolcunun yokluğunda orta saha kurgusunda değişikliğe gitmek zorunda kalacak.

HEDEF GALATASARAY DERBİSİ

Konyaspor karşılaşmasını kaçıracak olan Orkun Kökçü, 30 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisinde ise forma giyebilecek. Beşiktaş'ın kaptanı, ezeli rakiple oynanacak kritik mücadelede yeniden takımın başında sahaya çıkmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda Orkun'un yokluğunda orta sahada hangi ismin görev alacağı merak edilirken, milli futbolcunun derbiye hazır şekilde dönmesi bekleniyor.





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