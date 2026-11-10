Emre Belözoğlu: "Özgürsün Greenwood!"

Çorum karşısında iki kez fileleri havalandıran Mason Greenwood, Emre Belözoğlu'nun hücumda tanıdığı serbestlikle öne çıktı. İngiliz futbolcu, bu sezon 14 gole doğrudan katkı sağladı.

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calendar 10 Kasım 2026 09:40
Emre Belözoğlu: 'Özgürsün Greenwood!'
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Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un Çorum maçındaki performansında, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercihleri etkili oldu. İngiliz yıldız, hücumda daha özgür hareket ettiği karşılaşmayı iki golle tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KANATTAN FORVETE ÖZGÜRLÜK

Belözoğlu, Greenwood'un görev alanını kanat çizgisiyle sınırlamadı. Forvet hattında hareket serbestliği kazanan yıldız futbolcu, enerjisini rakiplerini takip etmekten çok geniş alanlarda hünerlerini sergilemeye ayırdı. Bu tercih, Çorum karşısında gol yollarında karşılığını buldu.

14 GOLLÜK KATKIYA ULAŞTI

Sezon genelinde 10 gol ve 4 asiste ulaşan Greenwood, toplam 14 gollük katkısıyla dikkat çekti. İngiliz oyuncu, 16 gole doğrudan katkı veren Mohamed Salah'ın ardından bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Emre Belözoğlu ile tercümana ihtiyaç duymadan iletişim kurabilmesi de Greenwood'un yeni rolüne uyumunu kolaylaştırdı. Teknik direktörünün beklentilerini doğrudan dinleyen İngiliz yıldız, Çorum maçındaki iki golüyle hücumdaki ağırlığını artırdı. 



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