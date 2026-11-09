Beşiktaş, Karşıyaka'ya tek sayı fark ile mağlup

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş'ı 84-83 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 21:05 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2026 21:27
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Karşıyaka'ya tek sayı fark ile mağlup
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, Karşıyaka'ya konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Sport Hall'da oynanan mücadeleyi Karşıyaka, 84-83 kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

Karşıyaka: Weber 12, El-amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Ouattara 3

Beşiktaş: Dotson 12, Walker Iv 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8

1.Periyot: 17-22

Devre: 40-38

3.Periyot: 52-59



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