Bugün
20:00
Türkiye
Belçika
Bugün
22:45
İtalya
Fransa
Bugün
22:45
Çekya
İspanya
Bugün
22:45
İngiltere
Hırvatistan
Bugün
20:00
Ermenistan
Güney Kıbrıs
Bugün
22:45
Karadağ
Letonya
Bugün
22:45
San Marino
Beyaz Rusya
Bugün
22:45
Arnavutluk
Finlandiya

Tomas Soucek'ten yürek burkan itiraflar!

West Ham United ve Çekya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Tomas Soucek, otobiyografisinde kariyerinin en zorlu dönemini anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Kasım 2026 17:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tomas Soucek'ten yürek burkan itiraflar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Futbol sahalarında fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve liderliğiyle tanınan Tomas Soucek'in kariyerinin arka planında uzun süre gizli kalan bir mücadele yaşadığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çek futbolcu, "SUK" isimli otobiyografisinde, West Ham United forması giydiği ve Çekya Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığı dönemde yaşadığı uykusuzluk, depresyon ve gelecek kaygısını anlattı.

Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birinde bu sorunlarla karşı karşıya kalan Soucek, iki yıl boyunca maçlara uykusuz çıktığını belirtti.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


"İKİ YIL BOYUNCA UYUMADAN MAÇLARA ÇIKTIM"

Yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlatan 31 yaşındaki futbolcu, uyuyamamanın zamanla kendisi için bir takıntıya dönüştüğünü söyledi.

Soucek, "İki yıl boyunca her maça uyumadan gittim. Uyuyabilmek için o kadar çok çabalıyordum ki sonunda öfkeden terliyordum." ifadelerini kullandı.

Maçlardan önceki gecelerin kendisi için büyük bir mücadeleye dönüştüğünü belirten Çek futbolcu, geceleri duş aldığını, saatlerce televizyon karşısında vakit geçirdiğini ancak bir türlü uykuya dalamadığını aktardı.

"KARİYERİMİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Soucek'in otobiyografisindeki en çarpıcı açıklamalardan biri ise futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü itiraf etmesi oldu.

Yıldız futbolcu, "Kariyerimi bitirmeyi düşündüm. Uykusuzluk, depresyon ve gelecek korkusu bana büyük acı veriyordu." sözleriyle yaşadığı zorlu dönemi anlattı.

Üstelik bu süreçte yaşadıklarını takım arkadaşlarından ve ailesinden büyük ölçüde gizli tuttu. Hatta anne ve babası bile sorunun boyutunu tam olarak bilmiyordu.

PROFESYONEL DESTEKLE BU SÜRECİ AŞTI

Yaşadığı sorunlarla mücadele etmek için profesyonel yardım alan Soucek, uzmanlara başvurarak destek gördü.

Zorlu dönemi geride bırakmayı başaran deneyimli futbolcu, yaşadıklarını açıkça paylaşmasının benzer sorunlarla karşılaşan insanlara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

2016 yılından bu yana Çekya Milli Takımı'nda forma giyen Soucek, 93 milli maçta 17 gol kaydetti.

Bir dönem futbol kariyerini sona erdirmenin eşiğine gelen yıldız oyuncu, bugün hem West Ham United'ın hem de Çekya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.