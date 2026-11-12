Tomas Soucek'ten yürek burkan itiraflar!

Futbol sahalarında fiziksel gücü, hava toplarındaki etkinliği ve liderliğiyle tanınan Tomas Soucek'in kariyerinin arka planında uzun süre gizli kalan bir mücadele yaşadığı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çek futbolcu, "SUK" isimli otobiyografisinde, West Ham United forması giydiği ve Çekya Milli Takımı'nın kaptanlığını yaptığı dönemde yaşadığı uykusuzluk, depresyon ve gelecek kaygısını anlattı.
Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birinde bu sorunlarla karşı karşıya kalan Soucek, iki yıl boyunca maçlara uykusuz çıktığını belirtti.
"İKİ YIL BOYUNCA UYUMADAN MAÇLARA ÇIKTIM"
Yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlatan 31 yaşındaki futbolcu, uyuyamamanın zamanla kendisi için bir takıntıya dönüştüğünü söyledi.
Soucek, "İki yıl boyunca her maça uyumadan gittim. Uyuyabilmek için o kadar çok çabalıyordum ki sonunda öfkeden terliyordum." ifadelerini kullandı.
Maçlardan önceki gecelerin kendisi için büyük bir mücadeleye dönüştüğünü belirten Çek futbolcu, geceleri duş aldığını, saatlerce televizyon karşısında vakit geçirdiğini ancak bir türlü uykuya dalamadığını aktardı.
"KARİYERİMİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Soucek'in otobiyografisindeki en çarpıcı açıklamalardan biri ise futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü itiraf etmesi oldu.
Yıldız futbolcu, "Kariyerimi bitirmeyi düşündüm. Uykusuzluk, depresyon ve gelecek korkusu bana büyük acı veriyordu." sözleriyle yaşadığı zorlu dönemi anlattı.
Üstelik bu süreçte yaşadıklarını takım arkadaşlarından ve ailesinden büyük ölçüde gizli tuttu. Hatta anne ve babası bile sorunun boyutunu tam olarak bilmiyordu.
PROFESYONEL DESTEKLE BU SÜRECİ AŞTI
Yaşadığı sorunlarla mücadele etmek için profesyonel yardım alan Soucek, uzmanlara başvurarak destek gördü.
Zorlu dönemi geride bırakmayı başaran deneyimli futbolcu, yaşadıklarını açıkça paylaşmasının benzer sorunlarla karşılaşan insanlara yardımcı olabileceğini düşünüyor.
2016 yılından bu yana Çekya Milli Takımı'nda forma giyen Soucek, 93 milli maçta 17 gol kaydetti.
Bir dönem futbol kariyerini sona erdirmenin eşiğine gelen yıldız oyuncu, bugün hem West Ham United'ın hem de Çekya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Kariyerinin en başarılı dönemlerinden birinde bu sorunlarla karşı karşıya kalan Soucek, iki yıl boyunca maçlara uykusuz çıktığını belirtti.
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"İKİ YIL BOYUNCA UYUMADAN MAÇLARA ÇIKTIM"
Yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlatan 31 yaşındaki futbolcu, uyuyamamanın zamanla kendisi için bir takıntıya dönüştüğünü söyledi.
Soucek, "İki yıl boyunca her maça uyumadan gittim. Uyuyabilmek için o kadar çok çabalıyordum ki sonunda öfkeden terliyordum." ifadelerini kullandı.
Maçlardan önceki gecelerin kendisi için büyük bir mücadeleye dönüştüğünü belirten Çek futbolcu, geceleri duş aldığını, saatlerce televizyon karşısında vakit geçirdiğini ancak bir türlü uykuya dalamadığını aktardı.
"KARİYERİMİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Soucek'in otobiyografisindeki en çarpıcı açıklamalardan biri ise futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü itiraf etmesi oldu.
Yıldız futbolcu, "Kariyerimi bitirmeyi düşündüm. Uykusuzluk, depresyon ve gelecek korkusu bana büyük acı veriyordu." sözleriyle yaşadığı zorlu dönemi anlattı.
Üstelik bu süreçte yaşadıklarını takım arkadaşlarından ve ailesinden büyük ölçüde gizli tuttu. Hatta anne ve babası bile sorunun boyutunu tam olarak bilmiyordu.
PROFESYONEL DESTEKLE BU SÜRECİ AŞTI
Yaşadığı sorunlarla mücadele etmek için profesyonel yardım alan Soucek, uzmanlara başvurarak destek gördü.
Zorlu dönemi geride bırakmayı başaran deneyimli futbolcu, yaşadıklarını açıkça paylaşmasının benzer sorunlarla karşılaşan insanlara yardımcı olabileceğini düşünüyor.
2016 yılından bu yana Çekya Milli Takımı'nda forma giyen Soucek, 93 milli maçta 17 gol kaydetti.
Bir dönem futbol kariyerini sona erdirmenin eşiğine gelen yıldız oyuncu, bugün hem West Ham United'ın hem de Çekya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.