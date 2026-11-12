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Muhammed Salah'ın hedefi krallık

Trabzonspor forması giyen Muhammed Salah, gözünü gol krallığına dikti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 11:00
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Muhammed Salah'ın hedefi krallık
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Trabzonspor, geçtiğimiz ağustos ayında Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza attı. Liverpool'da sergilediği performansla hafızalarda yer eden Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayı giymesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya futbol kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık bölümde kaydettiği 9 gol ve 3 asist ile beklentileri karşılayan tecrübeli futbolcu, Premier Lig günlerini aratmadı.

LIVERPOOL'DA 9 SEZONDA 4 GOL KRALLIĞI

Muhammed Salah, Premier Lig'de geçirdiği 9 sezonda 4 defa gol krallığı sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, 2017-2018 sezonunda 32 golle başladığı bu seriyi 2018-2019'da 22, 2021-2022'de 23 ve 2024-2025 sezonunda 29 golle sürdürdü.

YENİ HEDEFİ SÜPER LİG'DE KRALLIK

Süper Lig gol krallığı yarışında 9 golle zirve takibini sürdüren yıldız oyuncu, ilerleyen haftalarda ortaya koyacağı performansla kariyerine Türkiye'de gol krallığı da eklemeyi hedefliyor.  



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