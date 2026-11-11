Halkbank, Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale yükseldi!

Halkbank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi; maçın sonunda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 21:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbank, Fenerbahçe'yi yenerek yarı finale yükseldi!
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Başkent takımı, kupada yarı finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Halkbank: Kaziyski, Halit Kurtuluş, Ferreira, Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Umut Özdemir, Deroo, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin)
Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mert Matic)
Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9
Süre: 156 dakika



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