Trabzonspor'da Fabinho farkı

Trabzonspor'un sezon başında bonservis ödemeden renklerine bağladığı Fabinho beklentileri fazlasıyla karşıladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karadeniz ekibi, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çıktığı 6 lig maçını da kazanarak zirve yarışına ortak olurken, Brezilyalı futbolcu orta saha hattına büyük güç kattı.
Deneyimi, pas isabet oranı, top kazanma becerisi ve savunma katkısıyla öne çıkan 33 yaşındaki Fabinho 6 maçlık galibiyet serisinde en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Kısa sürede Thomas Reis'ın güvenini kazanan Brezilyalı futbolcu ligdeki 6 maçta da ilk 11'de görev yaptı ve 485 dakika sahada kaldı.
DEV MAÇLARIN LİDERİ
Fabinho özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup ettikleri dev maçlarda Muhammed Salah'la birlikte takıma liderlik yaptı. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri müsabakada isabetli pasları ve savunmaya verdiği büyük destekle alkış topladı. Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçta da savunma katkısıyla parlayan Fabinho 11.08 kilometre koşarak bu alanda zirvede yer aldı.
Deneyimli futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde çizgisini korudu. KuPS Kuopio deplasmanında son 35 dakika oyuna dahil olan Fabinho, Hearts maçında sadece 3 dakika oynarken, Freiburg karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu bu maçta yüzde 95 pas isabeti, 4 pas arası ve 3 top kazanma istatistiği yakaladı.
Deneyimi, pas isabet oranı, top kazanma becerisi ve savunma katkısıyla öne çıkan 33 yaşındaki Fabinho 6 maçlık galibiyet serisinde en fazla öne çıkan isimlerden biri oldu. Kısa sürede Thomas Reis'ın güvenini kazanan Brezilyalı futbolcu ligdeki 6 maçta da ilk 11'de görev yaptı ve 485 dakika sahada kaldı.
DEV MAÇLARIN LİDERİ
Fabinho özellikle Galatasaray ve Beşiktaş'ı mağlup ettikleri dev maçlarda Muhammed Salah'la birlikte takıma liderlik yaptı. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri müsabakada isabetli pasları ve savunmaya verdiği büyük destekle alkış topladı. Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri maçta da savunma katkısıyla parlayan Fabinho 11.08 kilometre koşarak bu alanda zirvede yer aldı.
Deneyimli futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde çizgisini korudu. KuPS Kuopio deplasmanında son 35 dakika oyuna dahil olan Fabinho, Hearts maçında sadece 3 dakika oynarken, Freiburg karşılaşmasında ilk 11'de forma giydi. Brezilyalı oyuncu bu maçta yüzde 95 pas isabeti, 4 pas arası ve 3 top kazanma istatistiği yakaladı.