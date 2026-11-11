Manchester United, Pochettino'ya yaklaştı!

Manchester United'da teknik direktör değişikliği gündemde. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Telegraph'ın haberine göre İngiliz kulübü, görevden alınması beklenen Michael Carrick'in yerine ABD Milli Takımı'nı çalıştıran Mauricio Pochettino'yu getirmek için görüşmeler yürütüyor.
İngiliz kulübü, Arjantinli teknik adamla anlaşırsa ABD Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapacak.
Pochettino'nun çıkış bedeli yaklaşık 10 milyon dolar.
İngiliz kulübü, Arjantinli teknik adamla anlaşırsa ABD Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yapacak.
Pochettino'nun çıkış bedeli yaklaşık 10 milyon dolar.
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