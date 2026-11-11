Derbide röveşata, Çorum'da duble! İşte İrfan Can'ın yükselişinin sırrı

Galatasaray derbisinde röveşatayla ağları sarsan, Çorum FK deplasmanında iki gol atan İrfan Can Kahveci'nin form artışının sırrı ortaya çıktı.

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calendar 11 Kasım 2026 08:02
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Derbide röveşata, Çorum'da duble! İşte İrfan Can'ın yükselişinin sırrı
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İrfan Can Kahveci
İrfan Can Kahveci
Fenerbahçe
Galatasaray derbisinde muhteşem bir röveşataya imza atan, Çorum FK deplasmanında iki golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci'nin yükselen performansının sırrı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon 17 resmi maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan 31 yaşındaki futbolcunun başarısının arkasında yaklaşık 6 aydır özel fiziksel antrenörle çalışmasının büyük payı var.

İrfan, bireysel antrenmanın yanında özel beslenme programıyla da takımın en fit isimlerinden biri haline geldi.

Özel antrenörü eşliğinde düzenli olarak kas ve yağ ölçümleri yaptıran İrfan Can, beslenme programına da büyük önem veriyor. Ağırlık ve kondisyon çalışmalarını aksatmayan deneyimli futbolcu, takım antrenmanlarının yanı sıra evinde de çalışmalarını sürdürüyor.



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