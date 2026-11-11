Derbide röveşata, Çorum'da duble! İşte İrfan Can'ın yükselişinin sırrı

Galatasaray derbisinde muhteşem bir röveşataya imza atan, Çorum FK deplasmanında iki golle yıldızlaşan İrfan Can Kahveci'nin yükselen performansının sırrı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon 17 resmi maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan 31 yaşındaki futbolcunun başarısının arkasında yaklaşık 6 aydır özel fiziksel antrenörle çalışmasının büyük payı var.
İrfan, bireysel antrenmanın yanında özel beslenme programıyla da takımın en fit isimlerinden biri haline geldi.
Özel antrenörü eşliğinde düzenli olarak kas ve yağ ölçümleri yaptıran İrfan Can, beslenme programına da büyük önem veriyor. Ağırlık ve kondisyon çalışmalarını aksatmayan deneyimli futbolcu, takım antrenmanlarının yanı sıra evinde de çalışmalarını sürdürüyor.
İrfan, bireysel antrenmanın yanında özel beslenme programıyla da takımın en fit isimlerinden biri haline geldi.
Özel antrenörü eşliğinde düzenli olarak kas ve yağ ölçümleri yaptıran İrfan Can, beslenme programına da büyük önem veriyor. Ağırlık ve kondisyon çalışmalarını aksatmayan deneyimli futbolcu, takım antrenmanlarının yanı sıra evinde de çalışmalarını sürdürüyor.
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