Beşiktaş, Asvel'e konuk!

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.
Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.
Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.
Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.
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