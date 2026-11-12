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Beşiktaş, Asvel'e konuk!

Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 11:24 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Asvel'e konuk!
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Beşiktaş, EuroLeague'in 11. haftasında 13 Kasım Cuma günü Fransa'nın LDLC Asvel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LDLC Arena'daki mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 14. sırada yer alıyor. Virtus Bologna deplasmanında son saniye basketiyle 103-101 kazanan Beşiktaş, son maçında ise sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunos'a 83-67 yenildi.

Organizasyonda 10 maçta 4 galibiyeti bulunan LDLC Asvel, ligde 16. sırada bulunuyor. Partizan (82-75) ve Baskonia (94-79) galibiyetleriyle çıkış yakalayan Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında sahasında Bayern Münih'e 99-95 kaybetti.



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