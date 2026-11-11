Jacobo Ramon: 'Cesc Fabregas bir sihirbaz!'

Sekiz yaşında kapısından girdiği Real Madrid'den 12 yıl sonra ayrılarak kariyerini Como'da sürdüren Jacobo Ramon, Radio MARCA'nın "La Tribu" programına konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya Milli Takımı kampında açıklamalarda bulunan genç stoper; Real Madrid'de yaşadığı baskıyı, Fabregas'ın kendisini nasıl ikna ettiğini ve ilk milli davetini öğrendiği anı anlattı.
Jacobo Ramon'un röportajdaki tüm sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
"UZUN ZAMANDIR KURDUĞUM BİR HAYALDİ"
Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığın Butarque'deki maçı nasıl hatırlıyorsun?
"O gün çok mutluydum. Maçın nasıl geçtiğine ve yaşananlara rağmen o günü büyük bir sevgiyle hatırlıyorum. Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığım maçtı. Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum."
O penaltının ardından gelen eleştirilerle nasıl başa çıktın?
"Real Madrid, dünyanın beklentileri en yüksek kulübü. O maçtan sonra bazı eleştiriler alacağımı biliyordum. Ailenin ve yakınındaki insanların desteğiyle bununla başa çıkıyorsun. Bunun yalnızca bir maç olduğunu biliyordum. Daha sonra da nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek için sahaya çıkma fırsatı buldum."
"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMI ATTIM"
Real Madrid'e sekiz yaşında geldin ve kulüpte 12 yıl geçirdin. Ayrılma kararını vermek zor oldu mu?
"Ben de artık zamanımın geldiğini biliyordum. A takımda yer almak çok zor, rekabet en üst seviyede. Nasıl bir oyuncu olduğumu başka bir yerde göstermem gerektiğini düşünüyordum. Doğru zamanda doğru adımı attım ve şu ana kadar işler benim için iyi gidiyor."
Como'da seni cezbeden ne oldu?
"Proje çok iddialıydı. Geçen sezon da çok iyi bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık. Bir de elbette Cesc var. Beni aradı, oyun anlayışını anlattı. Bunun benim futbolcu özelliklerime mükemmel şekilde uyduğunu düşündüm. Benim için doğru yerin burası olduğu konusunda çok az tereddüt yaşadım."
Cesc Fabregas'ın seni bu kadar iyi tanıması şaşırttı mı?
"Yardımcı antrenörü Dani Guindos, daha önce Real Madrid'in alt yaş takımlarında benimle çalışmıştı. Sanırım onun sayesinde beni biraz daha iyi tanıyordu. Cesc de bazı maçlarımı izlemişti ve beni kendi oyun düzenine uygun bulmuştu."
"BU İŞİN MİMARI CESC"
Bir maçta dokuz gol atabilen Como'nun sırrı ne?
"Her şeyin istediğimiz gibi gittiği bir maçtı. Bunun çok sık tekrarlanacağını düşünmüyorum. İşin sırrı takım olmak. Hepimiz çok bağlıyız ve hocanın oyun anlayışını sonuna kadar destekliyoruz. Bu işin bir mimarı var, o da Cesc. Bizimle çok iyi çalışıyor ve şu ana kadar biz de ona karşılığını veriyoruz."
Henüz Como'nun bir maçını izlememiş birine ne söylersin?
"Bence izleyenlere çekici bir oyun sunuyoruz. Çok önde baskı yapmaya, topu mümkün olduğunca ileride kazanmaya ve savunma çizgisini çok önde kurmaya çalışıyoruz. Top bizdeyken ise geriden oyun kurmayı ve rakibin baskısından çıkmayı başardığımızda pozisyon üretmeyi hedefliyoruz."
MİLLİ DAVETİ DIAO'DAN ÖĞRENDİ
İspanya Milli Takımı'na çağrıldığını nasıl öğrendin?
"Evde sakin sakin oturuyordum. Bir anda Assane Diao beni aradı ve bağırmaya başladı. Ne olduğunu sordum, bana gönderdiği fotoğrafa bakmamı söyledi. Milli takımın aday kadrosuydu. Başta benimle dalga geçtiğini düşündüm ama saate baktım ve kadronun açıklandığı an olduğunu gördüm. O zaman artık buna inanmam gerekeceğini söyledim. Çok mutlu oldum."
Çağrılmayı bekliyor muydun?
"Geniş listede olduğumu ve bir ihtimalim bulunduğunu biliyordum ama bunun üzerine çok fazla düşünmedim. Bu benim için bir hediye. Olursa güzel olurdu, olmazsa da yoluma aynı şekilde devam edecektim. Allah'a şükür, sonunda bu fırsatı yakaladım."
Milli takım kampındaki ilk saatlerin nasıl geçti?
"Burada çocukluğumdan beri izlediğim oyuncular var. Birçoğunu daha çok televizyondan tanıyordum. Beni çok iyi karşıladılar ve bunun için çok minnettarım."
Geldiğinde seninle en çok kim ilgilendi?
"Biraz herkes. İlk başta biraz çekingen oluyorum ve işimi çok kolaylaştırıyorlar. Huijsen benimle oldukça ilgilendi, Cubarsi de masada yanıma oturdu. Genel olarak hepsi bana çok yardımcı oldu."
REAL MADRID'E DÖNÜŞ SORUSUNA YANIT
Huijsen ile Real Madrid'de aynı soyunma odasını paylaşmayı hayal ediyor musun?
"Bilmiyorum. Şu anda Como'ya odaklanmış durumdayım. Önümüzde çok güzel bir sezon var. Kasım ayındayız, neredeyse daha yeni başladık ve İtalya'daki işlerimiz zaten bize yeterince meşguliyet yaratıyor. Gerçekten bunu düşünmüyorum."
Ayrıldıktan sonra Castilla'da bir fanusun içinde yaşadığını fark ettin mi?
"Evet, kesinlikle. Real Madrid'e çok küçük yaşta geldim ve oradaki ortama, tesislere alışıyorsun. Ayrıldığında, Castilla'da bile birçok birinci lig takımından daha fazla imkâna sahip olduğunu fark ediyorsun."
"İLK SEFERİNDE DAHA FAZLA ETKİLENİYORSUN"
Real Madrid'de henüz ilk maçına çıkmışken sosyal medyadaki saldırılarla nasıl başa çıkılıyor?
"Futbolcular olarak göz önünde olduğumuzu biliyoruz. Sosyal medyada herkes istediğini yazabiliyor ve üstelik sen de bunları görebiliyorsun. Burada sahip olduğun zihniyet çok önemli; bunların seni mümkün olduğunca az etkilemesi gerekiyor. İlk seferinde her zaman daha fazla etkileniyorsun. Real Madrid, dünyanın en çok göz önünde olan takımı. İyi oynamazsan ve sonuçlar da istediğin gibi gitmezse eleştirileceğini biliyorsun. Önemli olan bunu aşmak ve gelecekte seni etkilemesine izin vermemek."
Leganes maçından sonra okudukların seni etkiledi mi?
"İlk seferinde bana ulaşan onca şey beni şaşırttı. O insanları aslında tanımadığımı düşünerek bunu hızlıca aşmaya çalıştım. Benim için önemli olan, Real Madrid'in içindekilerin ne düşündüğü ve her şeyden önce ailemle arkadaşlarımın sevgisiydi."
"BİR FUTBOLCU 45 DAKİKADA KENDİNİ GÖSTEREMEZ"
Altyapıdan gelen bir oyuncunun Real Madrid için yeterli olmadığına 45 dakikada karar verenlere ne söylersin?
"Herkesin kendi fikri olabilir ama bir futbolcu kendisini 45 dakikada gösteremez. Şans da dahil olmak üzere bir maçın gidişatını belirleyebilecek çok fazla faktör var. O gün top eline çarparsa penaltı olur, hepsi bu. A takıma yükselen oyuncular çok iyi hazırlanmış oluyor. Oradalarsa bunun bir sebebi vardır. Gerekli seviyeye sahipler."
Çocukluğundan beri hangi stoperi örnek aldın?
"Sergio Ramos'u. Ben bir stoperim, Real Madrid'de büyüdüm ve bizim için örnek alınacak isim oydu."
İspanya Milli Takımı'yla ilgili ilk hatıran ne?
"2010 Dünya Kupası. Beş yaşındaydım ama kazandığımız o Dünya Kupası'ndan hâlâ bazı şeyler hatırlıyorum."
"FABREGAS'IN BÜYÜK BİR TAKIMA GİTMESİ ŞAŞIRTMAZ"
Luis Milla, Cesc Fabregas'ı Real Madrid'de görmenin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Onun büyük bir takımın başına geçmesi seni şaşırtır mı?
"Real Madrid mi olur, başka bir takım mı olur bilmiyorum ama büyük bir takımın başına geçmesi kesinlikle şaşırtmaz. Müthiş bir teknik direktör. Bunu Como'da gösteriyor ve önünde inanılmaz bir kariyer olduğuna eminim."
Pazar günü maçı varsa cumartesi üç ya da dört maç izleyenlerden misin?
"Evet, onlardan biriyim. Futbolu çok seviyorum ve çok maç izliyorum."
Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki LaLiga yarışını nasıl görüyorsun?
"Şu anda çok güzel bir yarış var. Üçü de birbirine çok yakın ve çok yüksek seviyede oynuyorlar. Lig ne kadar çekişmeli olursa seyirci için o kadar iyi."
Jacobo Ramon'un röportajdaki tüm sorulara verdiği yanıtlar şöyle:
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"UZUN ZAMANDIR KURDUĞUM BİR HAYALDİ"
Real Madrid formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığın Butarque'deki maçı nasıl hatırlıyorsun?
"O gün çok mutluydum. Maçın nasıl geçtiğine ve yaşananlara rağmen o günü büyük bir sevgiyle hatırlıyorum. Real Madrid'de ilk kez ilk 11'de oynadığım maçtı. Uzun zamandır bunun hayalini kuruyordum."
O penaltının ardından gelen eleştirilerle nasıl başa çıktın?
"Real Madrid, dünyanın beklentileri en yüksek kulübü. O maçtan sonra bazı eleştiriler alacağımı biliyordum. Ailenin ve yakınındaki insanların desteğiyle bununla başa çıkıyorsun. Bunun yalnızca bir maç olduğunu biliyordum. Daha sonra da nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek için sahaya çıkma fırsatı buldum."
"DOĞRU ZAMANDA DOĞRU ADIMI ATTIM"
Real Madrid'e sekiz yaşında geldin ve kulüpte 12 yıl geçirdin. Ayrılma kararını vermek zor oldu mu?
"Ben de artık zamanımın geldiğini biliyordum. A takımda yer almak çok zor, rekabet en üst seviyede. Nasıl bir oyuncu olduğumu başka bir yerde göstermem gerektiğini düşünüyordum. Doğru zamanda doğru adımı attım ve şu ana kadar işler benim için iyi gidiyor."
Como'da seni cezbeden ne oldu?
"Proje çok iddialıydı. Geçen sezon da çok iyi bir sezon geçirdik ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başardık. Bir de elbette Cesc var. Beni aradı, oyun anlayışını anlattı. Bunun benim futbolcu özelliklerime mükemmel şekilde uyduğunu düşündüm. Benim için doğru yerin burası olduğu konusunda çok az tereddüt yaşadım."
Cesc Fabregas'ın seni bu kadar iyi tanıması şaşırttı mı?
"Yardımcı antrenörü Dani Guindos, daha önce Real Madrid'in alt yaş takımlarında benimle çalışmıştı. Sanırım onun sayesinde beni biraz daha iyi tanıyordu. Cesc de bazı maçlarımı izlemişti ve beni kendi oyun düzenine uygun bulmuştu."
"BU İŞİN MİMARI CESC"
Bir maçta dokuz gol atabilen Como'nun sırrı ne?
"Her şeyin istediğimiz gibi gittiği bir maçtı. Bunun çok sık tekrarlanacağını düşünmüyorum. İşin sırrı takım olmak. Hepimiz çok bağlıyız ve hocanın oyun anlayışını sonuna kadar destekliyoruz. Bu işin bir mimarı var, o da Cesc. Bizimle çok iyi çalışıyor ve şu ana kadar biz de ona karşılığını veriyoruz."
Henüz Como'nun bir maçını izlememiş birine ne söylersin?
"Bence izleyenlere çekici bir oyun sunuyoruz. Çok önde baskı yapmaya, topu mümkün olduğunca ileride kazanmaya ve savunma çizgisini çok önde kurmaya çalışıyoruz. Top bizdeyken ise geriden oyun kurmayı ve rakibin baskısından çıkmayı başardığımızda pozisyon üretmeyi hedefliyoruz."
MİLLİ DAVETİ DIAO'DAN ÖĞRENDİ
İspanya Milli Takımı'na çağrıldığını nasıl öğrendin?
"Evde sakin sakin oturuyordum. Bir anda Assane Diao beni aradı ve bağırmaya başladı. Ne olduğunu sordum, bana gönderdiği fotoğrafa bakmamı söyledi. Milli takımın aday kadrosuydu. Başta benimle dalga geçtiğini düşündüm ama saate baktım ve kadronun açıklandığı an olduğunu gördüm. O zaman artık buna inanmam gerekeceğini söyledim. Çok mutlu oldum."
Çağrılmayı bekliyor muydun?
"Geniş listede olduğumu ve bir ihtimalim bulunduğunu biliyordum ama bunun üzerine çok fazla düşünmedim. Bu benim için bir hediye. Olursa güzel olurdu, olmazsa da yoluma aynı şekilde devam edecektim. Allah'a şükür, sonunda bu fırsatı yakaladım."
Milli takım kampındaki ilk saatlerin nasıl geçti?
"Burada çocukluğumdan beri izlediğim oyuncular var. Birçoğunu daha çok televizyondan tanıyordum. Beni çok iyi karşıladılar ve bunun için çok minnettarım."
Geldiğinde seninle en çok kim ilgilendi?
"Biraz herkes. İlk başta biraz çekingen oluyorum ve işimi çok kolaylaştırıyorlar. Huijsen benimle oldukça ilgilendi, Cubarsi de masada yanıma oturdu. Genel olarak hepsi bana çok yardımcı oldu."
REAL MADRID'E DÖNÜŞ SORUSUNA YANIT
Huijsen ile Real Madrid'de aynı soyunma odasını paylaşmayı hayal ediyor musun?
"Bilmiyorum. Şu anda Como'ya odaklanmış durumdayım. Önümüzde çok güzel bir sezon var. Kasım ayındayız, neredeyse daha yeni başladık ve İtalya'daki işlerimiz zaten bize yeterince meşguliyet yaratıyor. Gerçekten bunu düşünmüyorum."
Ayrıldıktan sonra Castilla'da bir fanusun içinde yaşadığını fark ettin mi?
"Evet, kesinlikle. Real Madrid'e çok küçük yaşta geldim ve oradaki ortama, tesislere alışıyorsun. Ayrıldığında, Castilla'da bile birçok birinci lig takımından daha fazla imkâna sahip olduğunu fark ediyorsun."
"İLK SEFERİNDE DAHA FAZLA ETKİLENİYORSUN"
Real Madrid'de henüz ilk maçına çıkmışken sosyal medyadaki saldırılarla nasıl başa çıkılıyor?
"Futbolcular olarak göz önünde olduğumuzu biliyoruz. Sosyal medyada herkes istediğini yazabiliyor ve üstelik sen de bunları görebiliyorsun. Burada sahip olduğun zihniyet çok önemli; bunların seni mümkün olduğunca az etkilemesi gerekiyor. İlk seferinde her zaman daha fazla etkileniyorsun. Real Madrid, dünyanın en çok göz önünde olan takımı. İyi oynamazsan ve sonuçlar da istediğin gibi gitmezse eleştirileceğini biliyorsun. Önemli olan bunu aşmak ve gelecekte seni etkilemesine izin vermemek."
Leganes maçından sonra okudukların seni etkiledi mi?
"İlk seferinde bana ulaşan onca şey beni şaşırttı. O insanları aslında tanımadığımı düşünerek bunu hızlıca aşmaya çalıştım. Benim için önemli olan, Real Madrid'in içindekilerin ne düşündüğü ve her şeyden önce ailemle arkadaşlarımın sevgisiydi."
"BİR FUTBOLCU 45 DAKİKADA KENDİNİ GÖSTEREMEZ"
Altyapıdan gelen bir oyuncunun Real Madrid için yeterli olmadığına 45 dakikada karar verenlere ne söylersin?
"Herkesin kendi fikri olabilir ama bir futbolcu kendisini 45 dakikada gösteremez. Şans da dahil olmak üzere bir maçın gidişatını belirleyebilecek çok fazla faktör var. O gün top eline çarparsa penaltı olur, hepsi bu. A takıma yükselen oyuncular çok iyi hazırlanmış oluyor. Oradalarsa bunun bir sebebi vardır. Gerekli seviyeye sahipler."
Çocukluğundan beri hangi stoperi örnek aldın?
"Sergio Ramos'u. Ben bir stoperim, Real Madrid'de büyüdüm ve bizim için örnek alınacak isim oydu."
İspanya Milli Takımı'yla ilgili ilk hatıran ne?
"2010 Dünya Kupası. Beş yaşındaydım ama kazandığımız o Dünya Kupası'ndan hâlâ bazı şeyler hatırlıyorum."
"FABREGAS'IN BÜYÜK BİR TAKIMA GİTMESİ ŞAŞIRTMAZ"
Luis Milla, Cesc Fabregas'ı Real Madrid'de görmenin kendisini şaşırtmayacağını söyledi. Onun büyük bir takımın başına geçmesi seni şaşırtır mı?
"Real Madrid mi olur, başka bir takım mı olur bilmiyorum ama büyük bir takımın başına geçmesi kesinlikle şaşırtmaz. Müthiş bir teknik direktör. Bunu Como'da gösteriyor ve önünde inanılmaz bir kariyer olduğuna eminim."
Pazar günü maçı varsa cumartesi üç ya da dört maç izleyenlerden misin?
"Evet, onlardan biriyim. Futbolu çok seviyorum ve çok maç izliyorum."
Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki LaLiga yarışını nasıl görüyorsun?
"Şu anda çok güzel bir yarış var. Üçü de birbirine çok yakın ve çok yüksek seviyede oynuyorlar. Lig ne kadar çekişmeli olursa seyirci için o kadar iyi."