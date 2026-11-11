Başakşehir, İlkay Gündoğan'ı istiyor!

Galatasaray ile sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan ve fazla forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan'ın devre arası ayrılma ihtimali güçleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Parayı düşünmeyen ve Arabistan opsiyonuna şu an için sıcak bakmayan 36 yaşındaki orta saha oyuncusunu Süper Lig'den Başakşehir istiyor.
Kulüplerin anlaşması durumunda İlkay Gündoğan, İstanbul'daki düzenini değiştirmeden kariyerine devam edebilecek.
BARCELONA ÖNCESİ SÖZLERİ OLAY OLDU!
Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan, Barcelona maçı öncesi gelen, "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunun ardından, "Neden hazır olayım, oynamıyorum ki." yanıtını vermişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sözleri, "Bu tür şeyleri... Ben futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık. Oyuncular robot değil, hepsi insanlar. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna da girmemiş. O yaşta, o profesyonellikte bir insan olsanız üzülürsünüz. Böyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanlarda en iyi performansı veriyor. Yanlış anlamamak lazım, o insani bir üzüntü, o üzüntü her zaman olabilir. Buraya takılmamak lazım. Ben İlkay'dan çok memnunum." ifadeleriyle değerlendirdi.
İlkay Gündoğan ise daha sonra, "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum." diye konuştu.
BU SEZON 74 DAKİKA
Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 5 maçta 74 dakika süre buldu.
Kulüplerin anlaşması durumunda İlkay Gündoğan, İstanbul'daki düzenini değiştirmeden kariyerine devam edebilecek.
BARCELONA ÖNCESİ SÖZLERİ OLAY OLDU!
Galatasaray'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan İlkay Gündoğan, Barcelona maçı öncesi gelen, "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunun ardından, "Neden hazır olayım, oynamıyorum ki." yanıtını vermişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sözleri, "Bu tür şeyleri... Ben futbolculuktan geldim. Hepimiz bunları yaşadık. Oyuncular robot değil, hepsi insanlar. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna da girmemiş. O yaşta, o profesyonellikte bir insan olsanız üzülürsünüz. Böyle şeylere çok fazla takılmamak lazım. İlkay her zaman antrenmanlarda en iyi performansı veriyor. Yanlış anlamamak lazım, o insani bir üzüntü, o üzüntü her zaman olabilir. Buraya takılmamak lazım. Ben İlkay'dan çok memnunum." ifadeleriyle değerlendirdi.
İlkay Gündoğan ise daha sonra, "Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum." diye konuştu.
BU SEZON 74 DAKİKA
Deneyimli orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 5 maçta 74 dakika süre buldu.