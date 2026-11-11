Fransa'da sakatlık şoku! Türkiye maçı öncesi 3 kayıp

Fransa Milli Takımı'nda Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni, sakatlıkları nedeniyle UEFA Uluslar Ligi kadrosundan çıkarıldı. Daha önce Pierre Kalulu'yu da kaybeden Fransa'da sakatlık nedeniyle kadrodan ayrılan oyuncu sayısı üçe yükseldi.

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calendar 10 Kasım 2026 21:01 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 00:23
Haber: Sporx.com
Fransa'da sakatlık şoku! Türkiye maçı öncesi 3 kayıp
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Fransa Milli Takımı'na UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde peş peşe kötü haberler geldi. Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla THURAM VE TCHOUAMENI'DEN KÖTÜ HABER

Inter forması giyen Marcus Thuram, Como karşılaşmasında sağ arka adalesinde ağrı hissetti. Fransa Futbol Federasyonu, 29 yaşındaki forvetin pazartesi günü antrenmana katılamadığını ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

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Salı sabahı gerçekleştirilen kontrollerin ardından Inter ve oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda Thuram'ın kulübüne dönmesine karar verildi.

Real Madrid forması giyen Aurelien Tchouameni'nin kadrodan çıkarıldığı da Fransa Milli Takımı tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

Federasyonun açıklamasında, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ adduktor kasında sakatlık yaşadığı belirtildi. Real Madrid sağlık ekibiyle yapılan görüşmelerin ardından oyuncunun kulübüne gönderilmesine karar verildiği ve yerine başka bir futbolcunun kadroya çağrılmayacağı bildirildi.

KALULU DA DÜN KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

Fransa Milli Takımı'nda Juventus forması giyen Pierre Kalulu da önceki gün sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Böylece Fransa, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde üç önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

TÜRKİYE MAÇINDA YOKLAR

Fransa, UEFA Uluslar Ligi kapsamında perşembe günü Milano'da İtalya ile karşılaşacak. Fransız ekibi, pazar günü ise Bordeaux'da A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek.

Pierre Kalulu, Marcus Thuram ve Aurelien Tchouameni, sakatlıkları nedeniyle bu iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Thuram'ın yerine 20 yaşındaki Eli Junior Kroupi ilk kez Fransa A Milli Takımı'na davet edilirken, Tchouameni'nin yerine kadroya yeni bir oyuncu alınmayacak.

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