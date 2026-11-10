Fenerbahçe'de Dirk Kuyt gelişmesi! Yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Dirk Kuyt, Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında görev yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte Hollandalı çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüpte görevine devam edip etmeyeceği gündeme geldi.
Kuyt, Liverpool karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirterek, "Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI
Emre Belözoğlu da düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Belözoğlu, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak." dedi.
Öte yandan Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacağı öne sürülmüştü.
KUYT'IN YENİ GÖREVİ ALTYAPI OLABİLİR
Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt'ın kulüp bünyesinde görev yapmaya devam etmesini istiyor.
Altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Yıldırım'ın, Hollandalı teknik adamdan altyapıda görev almasını talep ettiği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden yararlanarak genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamasını hedeflediği ifade edildi.
Kuyt, Liverpool karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirterek, "Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUYT AÇIKLAMASI
Emre Belözoğlu da düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Belözoğlu, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak." dedi.
Öte yandan Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun teknik ekibinde yer almayacağı öne sürülmüştü.
KUYT'IN YENİ GÖREVİ ALTYAPI OLABİLİR
Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt'ın kulüp bünyesinde görev yapmaya devam etmesini istiyor.
Altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Yıldırım'ın, Hollandalı teknik adamdan altyapıda görev almasını talep ettiği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden yararlanarak genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamasını hedeflediği ifade edildi.
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— Sporx (@sporx) November 10, 2026