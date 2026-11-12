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Gaziantep FK'da rota Volkan Demirel: İmza beklentisi!

Teknik direktör arayışını sürdüren Gaziantep FK'nın, Fatih Tekke seçeneğinde anlaşma ihtimalinin düşük olması üzerine Volkan Demirel ile temaslarını ilerlettiği ve genç teknik adamı şehre davet ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 19:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK'da rota Volkan Demirel: İmza beklentisi!
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Gaziantep FK'da teknik direktör arayışında Volkan Demirel ismi öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı yönetimin, takımın başına getirmek istediği teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

FATİH TEKKE SEÇENEĞİ ZORLAŞTI

Gündemindeki isimlerle ilgili değerlendirmelerini sürdüren Gaziantep FK yönetiminin, Fatih Tekke ile anlaşma ihtimalini düşük gördüğü öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Volkan Demirel ile yürütülen temasların hız kazandığı aktarıldı.

GAZİANTEP'E DAVET EDİLDİ

Volkan Demirel'in görüşmeler için şehre davet edildiği, süreçte anlaşma sağlanması halinde kısa süre içerisinde imzaların atılabileceği ifade edildi.

VOLKAN DEMİREL'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini Aralık 2021'de Fatih Karagümrük'te yaşadı. Demirel, daha sonra Eylül 2022'de Hatayspor'un başına geçti ve Mayıs 2024'e kadar bu görevini sürdürdü.

2024-2025 sezonunda Bodrum FK'yi çalıştıran Demirel'in son durağı ise Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibinde 2025-2026 sezonunda iki ayrı dönemde görev alan teknik adamın son sözleşmesi Mayıs 2026'da sona erdi.



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