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De Bruyne'nin Türkiye maçında hap almasının nedeni belli oldu!

Belçika'nın Türkiye'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Kevin De Bruyne'nin beraberlik golünün ardından yedek kulübesine giderek hap alması dikkat çekti. Yıldız futbolcu, maç sonrasında son haftalarda yaşadığı sıkıntıyı da anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 22:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
De Bruyne'nin Türkiye maçında hap almasının nedeni belli oldu!
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Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
SSC Napoli
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Takım'ı 2-1 mağlup eden Belçika'da Kevin De Bruyne'nin karşılaşma sırasında yaptığı hareket gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belçika'nın beraberlik golünün hemen ardından De Bruyne, yedek kulübesine doğru yürüyerek bir hap aldı. Napoli'de yaşadığı ayak bileği sorunu nedeniyle daha önce de devre arasında oyundan çıkan yıldız futbolcu, bu kez mücadelenin 70. dakikasında kenara geldi.

"SON HAFTALARDA KEYİFSİZ HİSSEDİYORDUM"

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Karşılaşmanın ardından konuşan De Bruyne, son haftalarda kendisini iyi hissetmediğini belirterek, "Son birkaç haftadır kendimi biraz keyifsiz hissediyordum ve maçlara yüzde 100 performansla çıkamıyordum. Son on iki gün içinde çok seyahat ettim ve sık sık otellerde kaldım. En önemli şey, takıma yardımcı olabilmek ve görevimi yerine getirebilmek." ifadelerini kullandı.

"SEZONUN EN KÖTÜ DAKİKALARIYDI"

Maçın ilk bölümündeki performanslarını da değerlendiren Belçikalı yıldız, "O 20 kötü dakikanın ardından — kişisel olarak sezonun en kötü dakikalarımdı — ben de bir tepki vermek istedim. Bunu takım olarak başardık ve bu da bazen önemlidir. Durumu tersine çevirecek bir şey bulmak zorundasınız; ardından bir saat boyunca çok daha iyi oynamaya başladık. Sonuç olarak, pek çok olumlu şey gördüm." dedi.

Gollerin oluşumuna ilişkin ise De Bruyne, "İyi değerlendirilmiş fırsatlardı. Bazen oyun biraz dağınık olabilir, ama kritik anlarda soğukkanlılığımızı iyi koruduk." değerlendirmesinde bulundu.

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