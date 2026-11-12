Jose Mourinho'dan Endrick'e izin yok!

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulamayan 20 yaşındaki Endrick, Roma'ya gitmeye sıcak bakıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Corriere Dello Sport'un haberine göre, İtalyan kulübü, Brezilyalı forveti satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Jose Mourinho ise sezonun kalan bölümünde Endrick'in takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor ve Madrid'de kalmasını istiyor.
MOURINHO, ENDRICK İÇİN NE DEMİŞTİ?
Portekizli teknik adam genç oyuncu için "Endrick kiralık olarak ayrılacak mı? Onu transfer etmek isteyen tüm kulüpler benimle mücadele etmek zorunda kalacak. Endrick'e bayılıyorum, inanılmaz bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli. Onun kiralanmasına gerek yok, burada başarılı olacak." ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho ise sezonun kalan bölümünde Endrick'in takıma önemli katkı sağlayacağını düşünüyor ve Madrid'de kalmasını istiyor.
MOURINHO, ENDRICK İÇİN NE DEMİŞTİ?
Portekizli teknik adam genç oyuncu için "Endrick kiralık olarak ayrılacak mı? Onu transfer etmek isteyen tüm kulüpler benimle mücadele etmek zorunda kalacak. Endrick'e bayılıyorum, inanılmaz bir potansiyeli var ve bizim için çok önemli. Onun kiralanmasına gerek yok, burada başarılı olacak." ifadelerini kullanmıştı.
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