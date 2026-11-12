Beşiktaş'ta 10 yılın en golcü başlangıcı! Zirvede üç isim

Rakip ağları 23 kez sarsan Beşiktaş, ligde son 10 yılın en fazla gol attığı sezonunu yaşadı. Orkun, Vlahovic ve Olaitan 10'ar gole katkı yaparak başı çekti.

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calendar 12 Kasım 2026 08:26
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta 10 yılın en golcü başlangıcı! Zirvede üç isim
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Beşiktaş'ta' bu sezon yeni teknik direktör Vincenzo Italiano ve kurulan kadro, oyunun özellikle hücum tarafında taraftarı mutlu etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rakip ağları 23 kez sarsan siyah beyazlılar, ligde son 10 yılda en fazla gol attığı ilk 11 maçı geride bıraktı.

Beşiktaş'ta skora yüksek katkı veren oyuncu sayısı da teknik heyeti sevindiren noktada oldu. Şu ana dek hem Süper Lig hem Avrupa'da oynanan 21 maçın sonunda Beşiktaş'ta 16 farklı futbolcu skora etki etti.

YEDEK GÜÇ OH DA HİÇ BOŞ DURMADI

Bu oyuncuların arasında 8 futbolcu 5 ve üzeri istatistiğe ulaşmayı başardı.

Siyah-beyazlılarda 10'ar gol katkısı ile veren Orkun Kökçü (6 gol-4 asist), Junior Olaitan (3 gol-7 asist) ve Vlahovic (9 gol-1 asist) bu alanda zirveye yerleşti.

Beninli orta saha Oliatan, Italiano yönetiminde adeta yeniden doğarken, Sırp forvet de Türkiye'de kendini buldu.

Yedek güç olarak sonradan oyuna giren Hyeon-gyu Oh ise 4 gol, 3 asistle 7 gole etkisini gösterdi. Belçikalı kanat Trossard da 6 gollük (2 gol-4 asist) performansa imza attı.



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