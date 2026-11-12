44 yıl sonra hüzünlü seri!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımımız, konuk ettiği Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla birlikte Ay-Yıldızlılarımız, oynadığı üst üste 5 resmi maçtan yenilgiyle ayrıldı.
A Milli Takım'ın en son en az 5 maçlık yenilgi serisi 1980–1982 döneminde yaşandı. Milliler o dönemde üst üste 8 karşılaşmayı kaybetti.
1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşanan bu kötü seride Galler'e 4-0, Çekoslovakya'ya 2-0, Galler'e 1-0, Çekoslavakya'ya 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne 4-0 ve 3-0'lık skorla yenildik. Ardından Macaristan'a hazırlık maçında 5-0 yenildik ve bu kötü seriyi 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında 1-0'lık galibiyetle sona erdi.
Millilerimiz, son seride ise İtalya'ya 2 kez, Belçika'ya 2 kez ve Fransa'ya yenildi.
A Milli Takım'ın en son en az 5 maçlık yenilgi serisi 1980–1982 döneminde yaşandı. Milliler o dönemde üst üste 8 karşılaşmayı kaybetti.
1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde yaşanan bu kötü seride Galler'e 4-0, Çekoslovakya'ya 2-0, Galler'e 1-0, Çekoslavakya'ya 3-0, İzlanda'ya 3-0, Sovyetler Birliği'ne 4-0 ve 3-0'lık skorla yenildik. Ardından Macaristan'a hazırlık maçında 5-0 yenildik ve bu kötü seriyi 27 Aralık 1982'de Arnavutluk karşısında 1-0'lık galibiyetle sona erdi.
Millilerimiz, son seride ise İtalya'ya 2 kez, Belçika'ya 2 kez ve Fransa'ya yenildi.
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