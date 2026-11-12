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ABD'nin hedefi Pep Guardiola

ABD Milli Takımı, Mauricio Pochettino'nun ayrılması halinde takımın başına Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 12:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
ABD'nin hedefi Pep Guardiola
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Manchester United'daki teknik direktör arayışı Pep Guardiola'yı da etkileyebilir! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, Michael Carrick ile yollarını ayırdı ve takımın başına ABD Milli Takımı'ndan Mauricio Pochettino'yu getirmek istiyor.

ABD Milli Takımı da bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

ABD, geçmiş yıllarda da gündeme gelen Pep Guardiola'yı takımın başına getirmek istiyor. Guardiola'nın, ABD'nin yeni teknik direktör adayları listesinde en üst sıralarda olduğu belirtildi.

55 yaşındaki Guardiola, geçen sezonun sonunda 10 yıllık Manchester City macerasına nokta koymuştu.



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