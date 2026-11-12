Galatasaray'da seferberlik zamanı!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Rafael Leao için adeta seferberlik ilan edildi. Sağlık heyeti, iki yıldızı en kısa sürede sahalara geri döndürmek istiyor.

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calendar 12 Kasım 2026 09:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da seferberlik zamanı!
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Bu sezon sakatlıklardan yana bir türlü yüzü gülmeyen Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun son yaşadığı sakatlıklar teknik heyetin canını sıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wilfried Singo'nun da iyileşmesinin ardından kısa bir süre tam kadro çalışan Galatasaray'da önce Victor Osimhen, ardından da Rafael Leao sakatlık yaşamıştı. Victor Osimhen, kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirirken, tedavisine de hemen başlandı. Rafael Leao'yu da yoğun bir tedavi programı bekliyor.

PORTEKİZ'DE BAŞLADI

Portekiz Milli Takımı'na davet edilen Leao, tedavisine burada başlayacak. 27 yaşındaki kanat oyuncusu önce burada muayene edilecek. Galatasaray sağlık heyeti, her türlü bilgiyi Portekizli meslektaşları ile paylaşırken, milli ara sonrasında iki futbolcunun da tedavilerine yoğunluk verilecek.

İki futbolcunun da kasım ayında forma giymesi beklenmezken, milli ara sonrasındaki tedavi sürecine göre bu sürenin kısalma ihtimali de belirdi. Teknik direktör Okan Buruk da süreci yakından takip ediyor.  



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