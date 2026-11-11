Galatasaray'dan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu için açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasında yaşanan olayla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Kasım 2026 17:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu için açıklama
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Galatasaray İkinci Başkanı Mehmet Cibara, kulübün Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cibara, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasında yaşanan olayla ilgili konuştu.

"FİZİKİ MÜDAHALE OLMADI"

Mehmet Cibara'nın sözleri şu şekilde:

"Sportif AŞ Başkanvekilimiz ve Kulüp İkinci Başkanımız ile ilgili, yönetim toplantısından sonra, başkanın da olmadığı ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Bir şeyi düzeltmek istiyorum. İki kişi arasında bir şey, tek başına birden bire birinin diğerine küfür ettiği bir şey değil. Daha evveliyatı var, belli belli bir yere gelmiş, sonunda bir tanesi tutamamış, istemediğimiz bir söz çıkmış ağzından. Kesinlikle yönetim kurulu toplantısı sırasında olmadı, fiziki müdahale yok. Başkan orada değil, odasında. Biz de dosyaları toplayıp çıkıyorduk. Bu kişilerden bir tanesi kapıyı açıp çıkarken bu tip konuşmalar geçti. Kimseye haksızlık etmeyelim. Tek taraflı bir şey değil bu."

İKİ İSİM DE İSTİFA ETMİŞTİ

Galatasaray'da Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu arasında yaşananlar sonrası iki isim de görevlerinden istifa etmişti.  



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