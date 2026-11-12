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Sacramento Kings, Mason Plumlee ile anlaştı

Sacramento Kings, sakatlıkların etkilediği uzun rotasyonunu tecrübeli pivot Mason Plumlee ile güçlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 13:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Sacramento Kings, Mason Plumlee ile anlaştı
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Serbest oyuncu Mason Plumlee'nin menajerleri, 36 yaşındaki pivotun Sacramento Kings ile anlaşmaya vardığını ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Plumlee, geçen sezon Charlotte Hornets ve San Antonio Spurs formalarıyla toplam 20 karşılaşmaya çıktı.

Şubat ayında Charlotte'tan Oklahoma City Thunder'a takas edilen tecrübeli oyuncu, kısa süre sonra serbest bırakılmış ve ardından San Antonio'ya katılmıştı.

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Sezona 1-10'luk dereceyle başlayan Sacramento, sakatlıklar nedeniyle daralan uzun rotasyonuna deneyimli bir alternatif ekledi.

Precious Achiuwa, salı günü Orlando Magic karşısında alınan mağlubiyette bacağına aldığı darbenin ardından oyundan çıkmıştı.

Geçen yıl draftın 42. sırasında seçilen Maxime Raynaud ise hazırlık döneminde yaşadığı kısmi diz kapağı çıkığı nedeniyle NBA'deki ikinci sezonunda henüz forma giyemedi.

Üç kez All-Star seçilen Domantas Sabonis'in de sol dizindeki ağrı nedeniyle Orlando karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Maça ilk beşte başlayan Sabonis, 23 dakika 33 saniye sahada kalmasına rağmen sayı üretemedi.

NBA'deki 13 sezonunda 7.9 sayı, 6.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalayan Plumlee, 2022-23 sezonundan bu yana maç başına 20 dakikanın üzerinde süre almadı.

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