Fenerbahçe'den Melissa Vargas açıklaması!

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kadrosunun en önemli isimlerinden Melissa Vargas ile yola devam etme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "2030'a Vargas'la!" ifadeleri kullanıldı. Böylece Vargas'ın geleceğiyle ilgili merak edilen soru da yanıt buldu.
VAKIFBANK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Melissa Vargas'ın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak VakıfBank'a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Milli yıldızın sarı-siyahlı ekiple anlaşmaya vardığı öne sürülürken Fenerbahçe'den gelen resmî açıklamayla bu iddiaların ardından taraftarı sevindiren gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'DE SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI
2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Melissa Vargas, sarı-lacivertli formayla hem bireysel performansı hem de kazandığı kupalarla ön plana çıktı.
2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen yıldız voleybolcu, 2023 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da önemli parçalarından biri oldu.
Fenerbahçe Medicana ile iki Sultanlar Ligi, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Vargas, Çin'de Tianjin Bohai Bank formasıyla da üç kez Çin Ligi şampiyonluğu elde etti.
MİLLİ TAKIMLA TARİHE GEÇTİ
Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Her iki organizasyonda da En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden başarılı pasör çaprazı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyada da önemli rol oynadı ve turnuvanın En İyi Pasör Çaprazı seçildi.
2026 Milletler Ligi ve 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda da başrol oynayan Vargas, her iki organizasyonda En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu ödüllerine layık görüldü.
Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli pasör çaprazının sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
✍️2030 Fenerbahçe, Melissa Vargas'ın sözleşmesini 3 sezon daha uzattı. https://t.co/Uok2aU9eGH
— Sporx (@sporx) November 12, 2026
Fenerbahçe'nin paylaşımında, "2030'a Vargas'la!" ifadeleri kullanıldı. Böylece Vargas'ın geleceğiyle ilgili merak edilen soru da yanıt buldu.
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VAKIFBANK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
Melissa Vargas'ın sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak VakıfBank'a transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Milli yıldızın sarı-siyahlı ekiple anlaşmaya vardığı öne sürülürken Fenerbahçe'den gelen resmî açıklamayla bu iddiaların ardından taraftarı sevindiren gelişme yaşandı.
FENERBAHÇE'DE SAYISIZ BAŞARIYA İMZA ATTI
2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Melissa Vargas, sarı-lacivertli formayla hem bireysel performansı hem de kazandığı kupalarla ön plana çıktı.
2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen yıldız voleybolcu, 2023 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da önemli parçalarından biri oldu.
Fenerbahçe Medicana ile iki Sultanlar Ligi, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Vargas, Çin'de Tianjin Bohai Bank formasıyla da üç kez Çin Ligi şampiyonluğu elde etti.
MİLLİ TAKIMLA TARİHE GEÇTİ
Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı. Her iki organizasyonda da En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden başarılı pasör çaprazı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda kazanılan gümüş madalyada da önemli rol oynadı ve turnuvanın En İyi Pasör Çaprazı seçildi.
2026 Milletler Ligi ve 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen şampiyonluklarda da başrol oynayan Vargas, her iki organizasyonda En İyi Pasör Çaprazı ve En Değerli Oyuncu ödüllerine layık görüldü.