A Milli Takım A Ligi'nde nasıl kalır?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maçta puan alamadı. İşte A Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kalması için senaryolar...

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calendar 12 Kasım 2026 09:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
A Milli Takım A Ligi'nde nasıl kalır?
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 5. hafta maçında İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ay-yıldızlılar, grupta şu ana kadar oynadığı maçlarda galibiyet ve puan alamadı.

İşte A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kalması için senaryolar:

-Türkiye'nin üçüncü olabilmesi için kalan iki maçını da kazanması ve Belçika'nın İtalya'ya mağlup olması gerekiyor. Puanların 6'da eşitlenmesi halinde Belçika ile ikili averaj belirleyici olacak.

-Türkiye üçüncü olursa, dört grup üçüncüsü arasında ilk ikiye girerse doğrudan A Ligi'nde kalacak; son ikiye kalırsa play-off oynayacak.

-Türkiye dördüncü olursa, dört grup sonuncusu arasında ilk ikiye girmek zorunda. Bu durumda A/B Ligi playoff'una çıkacak. Türkiye dördüncüler sıralamasında son ikiye kalırsa doğrudan B Ligi'ne düşecek.

-Play-off hakkı kazanılması, A Ligi'nde kalmanın garantisi olmayacak; iki maçlık eşleşmenin de kazanılması gerekecek.  



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