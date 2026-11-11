Potanın Perileri, Dusart dönemine galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2027 Avrupa Şampiyonası elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Potanın Perileri, rakibini 79-62 mağlup ederek elemelerine galibiyetle başladı.
Karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Beren Burke ve Tilbe Şenyürek Arslan ilk beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı. Milliler, devre arasına da 37-31'lik üstünlükle girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutmayı başaran Potanın Perileri, son periyoda 57-42 önde girdi. Karar çeyreğinde de skor üstünlüğünü koruyan milliler, parkeden 79-62'lik galibiyetle ayrıldı.
DUSART DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bu sonuçla birlikte yeni başantrenörü Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçını kazanmış oldu.
SIRADAKİ RAKİP İSRAİL
2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele ettiği için ilk turu bay geçen ve elemelerde ikinci turdan başlayan Potanın Perileri, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım'da İsrail ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.40'ta başlayacak.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 16-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvada 16 takım mücadele edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçti: 11-8. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla (24-16) konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.
Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.
Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, müsabakayı saha kenarında takip etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Türkiye: Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik 10, Tilbe Şenyürek 2, Beren Burke 13, Meltem Yıldızhan, Alperi Onar 10, Elif Bayram 18, Derin Erdoğan 13, Esra Ural, Sinem Ataş, Ceren Akpınar 2
Karadağ: Kovacevic 6, Radonjic 11, Ilic, Lekovic 8, Davis-Reimer 22, Radevic 2, Savkovic 1, Aksam 12
1. Periyot: 18-14
Devre: 37-31
3. Periyot: 57-42
Beş faulle çıkan: 39.59 Radonjic (Karadağ)
Karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Beren Burke ve Tilbe Şenyürek Arslan ilk beşiyle başlayan ay-yıldızlılar, ilk çeyreği 18-14 önde tamamladı. Milliler, devre arasına da 37-31'lik üstünlükle girdi.
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Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutmayı başaran Potanın Perileri, son periyoda 57-42 önde girdi. Karar çeyreğinde de skor üstünlüğünü koruyan milliler, parkeden 79-62'lik galibiyetle ayrıldı.
DUSART DÖNEMİ GALİBİYETLE BAŞLADI
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, bu sonuçla birlikte yeni başantrenörü Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçını kazanmış oldu.
SIRADAKİ RAKİP İSRAİL
2026 Dünya Kupası elemelerinde mücadele ettiği için ilk turu bay geçen ve elemelerde ikinci turdan başlayan Potanın Perileri, gruptaki ikinci maçında 14 Kasım'da İsrail ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.40'ta başlayacak.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.
Belçika, Finlandiya, Litvanya ve İsveç'in ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2027 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 16-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Turnuvada 16 takım mücadele edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Mücadeleye iyi başlayan taraf Karadağ oldu. Pota altında etkili olan konuk ekibe Türkiye, Gökşen Fitik'in üst üste bulduğu 6 sayıyla yanıt verdi ve öne geçti: 11-8. Karadağ, ilk çeyrekte 8 sayı bulan Davis-Reimer ile etkili olmaya çalışsa da milliler, oyunun kontrolünü elinden bırakmadı ve birinci periyodu 18-14 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında ay-yıldızlıların Karadağ'ın boş hücumlarını iyi değerlendirip farkı açmasıyla (24-16) konuk ekip molaya gitti. Alperi Onar ile Elif Bayram'ın boyalı alanda skor ürettiği bölümde Türkiye, Aksam'ı durdurmakta zorlandı. Karadağ, Radonjic ve Davis-Reimer'in üstün oyunuyla farkı eritse de ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-31 önde gitti.
Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Sevgi Uzun ve Derin Erdoğan'ın üç sayılık basketleriyle seri yakalayan milliler, 25. dakikaya 47-37 üstün girdi. Savunmada da etkili olan Türkiye, son bölümde 8 sayılık seri buldu ve üçüncü periyodu 57-42 üstün tamamladı.
Son periyotta da baskın oyununu sürdüren Türkiye, mücadeleyi 79-62 kazandı. Böylece ay-yıldızlılar, başantrenör Frederic Dusart yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılmış oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, müsabakayı saha kenarında takip etti.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Alessandro Perciavalle (İtalya)
Türkiye: Sevgi Uzun 11, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik 10, Tilbe Şenyürek 2, Beren Burke 13, Meltem Yıldızhan, Alperi Onar 10, Elif Bayram 18, Derin Erdoğan 13, Esra Ural, Sinem Ataş, Ceren Akpınar 2
Karadağ: Kovacevic 6, Radonjic 11, Ilic, Lekovic 8, Davis-Reimer 22, Radevic 2, Savkovic 1, Aksam 12
1. Periyot: 18-14
Devre: 37-31
3. Periyot: 57-42
Beş faulle çıkan: 39.59 Radonjic (Karadağ)