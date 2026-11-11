Yamal'a mesaj: "Barcelona'dan ayrılma"

İngiliz eski yıldız Steven Gerard, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili konuştu. Gerrard, genç yıldıza, "Barcelona'dan asla ayrılma." mesajı verdi.

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calendar 11 Kasım 2026 12:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yamal'a mesaj: 'Barcelona'dan ayrılma'
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İngiliz eski yıldız Steven Gerrard, Barcelona'dan Lamine Yamal ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lamine Yamal'ın 19 yaşındaki halinin Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin 19 yaşındaki durumundan daha iyi olduğunu söyleyen Gerrard, "Lamine Yamal; Messi ve Ronaldo'nun gençlik dönemlerine kıyasla çok daha üst seviyede." diye konuştu.

Genç yıldıza tavsiye de veren Gerrard, "Barcelona'dan asla ayrılma. Barcelona her yıl La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde kupa için mücadele ediyor, her hafta 100 bin kişi önünde oynayacaksın ve milli takımda ilk 11'de olacaksın. Bu durumda neden ayrılmak isteyesin ki?" sözlerini sarf etti.

Lamine Yamal'ın Barcelona ile mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.

Barcelona'da bu sezon 16 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç yıldız, 13 gol attı ve 12 asist yaptı.



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