Türk Telekom, EuroCup'ta 3. galibiyetini aldı

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında deplasmanda U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 mağlup ederek organizasyondaki 3. galibiyetini aldı.

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calendar 10 Kasım 2026 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 01:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom, EuroCup'ta 3. galibiyetini aldı
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'nun 7. haftasında konuk olduğu Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 89-81 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BT Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan Türk Telekom, ikinci periyotta da avantajını sürdürdü ve devre arasına 52-33 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı kapatarak skoru 73-63 yapsa da başkent ekibi, mücadeleyi 89-81 kazandı.

Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, organizasyondaki 3. galibiyetini elde etti. Romanya takımı ise 5. kez mağlup oldu.

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'ndaki 8. maçında 17 Kasım Salı günü sahasında İspanya ekibi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya gelecek.



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