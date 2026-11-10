Türkiye - Belçika maçına Scharer atandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yarın Belçika'yı konuk edeceği beşinci hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'da yer alan açıklamaya göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni üstlenecek.
Mirel Turkes'in dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Luca Cibelli ise AVAR olarak görev alacak.
TÜRK TAKIMLARI KARNESİ
İsviçreli hakem Sandro Scharer, Avrupa kupalarında daha önce Türk takımlarının 7 karşılaşmasında düdük çaldı.
Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin 3, Başakşehir ve Sivasspor'un ise birer karşılaşmasını yöneten Scharer'in görev yaptığı maçlarda temsilcilerimiz 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE İLE 3 KEZ KARŞILAŞTI
Scharer, 11 Nisan 2024'te Fenerbahçe'nin Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildiği UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçını yönetti.
İsviçreli hakem, 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev yaptı.
Scharer'in yönettiği son Fenerbahçe maçında ise sarı-lacivertliler, 19 Şubat 2026'da Nottingham Forest'a sahasında 3-0 mağlup oldu.
GALATASARAY ONUNLA KAYBETMEDİ
Scharer'in görev yaptığı iki Galatasaray karşılaşması da 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda St. Johnstone ve Lokomotiv Moskova karşısında sahadan birer puanla ayrıldı.
Başakşehir'in Wolfsberger'i deplasmanda 3-0, Sivasspor'un ise Karabağ'ı sahasında 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da İsviçreli hakem görev yaptı.
Mirel Turkes'in dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Luca Cibelli ise AVAR olarak görev alacak.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
TÜRK TAKIMLARI KARNESİ
İsviçreli hakem Sandro Scharer, Avrupa kupalarında daha önce Türk takımlarının 7 karşılaşmasında düdük çaldı.
Galatasaray'ın 2, Fenerbahçe'nin 3, Başakşehir ve Sivasspor'un ise birer karşılaşmasını yöneten Scharer'in görev yaptığı maçlarda temsilcilerimiz 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE İLE 3 KEZ KARŞILAŞTI
Scharer, 11 Nisan 2024'te Fenerbahçe'nin Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildiği UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçını yönetti.
İsviçreli hakem, 20 Şubat 2025'te Fenerbahçe'nin Anderlecht ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da görev yaptı.
Scharer'in yönettiği son Fenerbahçe maçında ise sarı-lacivertliler, 19 Şubat 2026'da Nottingham Forest'a sahasında 3-0 mağlup oldu.
GALATASARAY ONUNLA KAYBETMEDİ
Scharer'in görev yaptığı iki Galatasaray karşılaşması da 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda St. Johnstone ve Lokomotiv Moskova karşısında sahadan birer puanla ayrıldı.
Başakşehir'in Wolfsberger'i deplasmanda 3-0, Sivasspor'un ise Karabağ'ı sahasında 2-0 mağlup ettiği karşılaşmalarda da İsviçreli hakem görev yaptı.