Golden Boy ödülü sahibini buldu: Pau Cubarsi

Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç futbolcuya verilen 2026 Golden Boy ödülünü, Barcelona'dan Pau Cubarsi kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Kasım 2026 19:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Golden Boy ödülü sahibini buldu: Pau Cubarsi
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Avrupa'nın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünü, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsí kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 19 yaşındaki İspanyol stoperin piyasa değeri 100 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Barcelona altyapısında yetişen Cubarsí, genç yaşına rağmen kariyerine bir Dünya Kupası ve iki La Liga şampiyonluğu sığdırdı.

ÖNCEKİ KAZANANLAR

- Anthony Martial - 2015

- Renato Sanches - 2016

- Kylian Mbappe - 2017

- Matthijs de Ligt - 2018

- Joao Felix - 2019

- Erling Haaland - 2020

- Pedri - 2021

- Gavi - 2022

- Jude Bellingham - 2023

- Lamine Yamal - 2024

- Desire Doue - 2025





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