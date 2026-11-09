Golden Boy ödülü sahibini buldu: Pau Cubarsi

Avrupa'nın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünü, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsí kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 19 yaşındaki İspanyol stoperin piyasa değeri 100 milyon euro olarak değerlendiriliyor.
Barcelona altyapısında yetişen Cubarsí, genç yaşına rağmen kariyerine bir Dünya Kupası ve iki La Liga şampiyonluğu sığdırdı.
ÖNCEKİ KAZANANLAR
- Anthony Martial - 2015
- Renato Sanches - 2016
- Kylian Mbappe - 2017
- Matthijs de Ligt - 2018
- Joao Felix - 2019
- Erling Haaland - 2020
- Pedri - 2021
- Gavi - 2022
- Jude Bellingham - 2023
- Lamine Yamal - 2024
- Desire Doue - 2025
Barcelona altyapısında yetişen Cubarsí, genç yaşına rağmen kariyerine bir Dünya Kupası ve iki La Liga şampiyonluğu sığdırdı.
ÖNCEKİ KAZANANLAR
- Anthony Martial - 2015
- Renato Sanches - 2016
- Kylian Mbappe - 2017
- Matthijs de Ligt - 2018
- Joao Felix - 2019
- Erling Haaland - 2020
- Pedri - 2021
- Gavi - 2022
- Jude Bellingham - 2023
- Lamine Yamal - 2024
- Desire Doue - 2025
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