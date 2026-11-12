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Sergen Yalçın, Belçika maçının sağ bekini açıkladı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika maçı öncesinde ilk 11 tercihlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, sağ bekteki kararını da duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Kasım 2026 19:13
Sergen Yalçın, Belçika maçının sağ bekini açıkladı!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında İzmir'de Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmaya ve takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hazırlık sürecinin iyi geçtiğini belirten Yalçın, "Çalışmalar iyi geçti. 2 gün iyi geçti. Bazı dokunuşlar yapmaya çalıştık. İlk maçımız, teknik ekip için çok değerli. Bu grupta iyi takımlar var. Bu maç kolay olmayacak. Kazanmak istiyoruz. Ona göre hazırlandık. Umarım oyun ve planımız istediğimiz gibi olursa iyi bir sonuç alırız." dedi.

SAĞ BEKTE OĞUZ AYDIN OYNAYACAK

İlk 11 tercihlerini de açıklayan Sergen Yalçın, sağ bekte Oğuz Aydın'ın görev yapacağını duyurdu.

Yalçın, "Sağ bek Oğuz Aydın olarak başlıyor. Barış önde başlıyor. Zeki'de problem var, 25-30 dakika oynayabilir. İnşallah hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.





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